屏東／蘇貞昌回內埔 籲鄉親制止國民黨再亂下去

行政院長蘇貞昌（左三）兩週內二度來內埔宣講，呼籲鄉親支持「四個不同意，讓台灣更有力」。（記者陳彥廷攝）

2021/12/13 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕公投最後黃金週，行政院長蘇貞昌昨天再度回故鄉屏東內埔鄉宣講，呼籲鄉親支持「四個不同意，讓台灣更有力」，會場湧入逾五千人，氣氛熱鬧；縣長潘孟安並首度點名縣政「接班」人選，懇請縣民在民進黨縣長初選時支持立委周春米。

蘇貞昌到屏東縣最大客家鄉內埔鄉以客語問候鄉民，強調他上任後核定給屏東高鐵站、屏東科學園區，還有三間大型醫院，以及浚深東港、鹽埔港，並守住非洲豬瘟及疫情，促成台商回台投資逾一．五兆元。他強調，這就是會做事的政府。

請繼續往下閱讀...

核四廠蓋了又封存 一度電都沒發

蘇貞昌痛批國民黨只會亂，在國會丟豬內臟，丟臉丟到國際上，核四廠蓋了又封存，搞了十五年賠了三千億元，一度電都沒發，現在執照過期，機件停產，廠商已解散，燃料棒已送回美國，卻說要重啟，禍亂台灣。

馬英九時代 三接擬開發232公頃

蘇貞昌說，前總統馬英九任內核定的天然氣第三接收站，開發面積二三二公頃，總統蔡英文為保護藻礁縮減為二十三公頃，國民黨卻不同意，說要遷到台北港，結果新北市長侯友宜反對，從台北港拉管線到桃園大潭電廠，破壞的藻礁反而更多。

大選綁公投一團亂 不可重蹈覆轍

蘇貞昌說，三年前大選綁公投，結果一團亂，開票開到三更半夜，絕對不能重蹈覆轍，大選與公投一定要分開，但國民黨只會亂，十八日公投將決定台灣的未來，懇請鄉親一定要支持「四個不同意」，共同維護國家政策的穩定，別讓國民黨再亂下去。

潘孟安力薦縣政「接班」人選周春米

同台宣講的潘孟安，感謝鄉親支持縣府團隊的打拚，創造「我屏東，我驕傲」的品牌，這個價值要延續下去，一定要支持立委周春米，他懇請鄉親在民進黨縣長初選時支持立委周春米出線。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法