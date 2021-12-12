星期專論》俄羅斯將加入中國對台戰爭

◎費學禮（Richard D. Fisher, Jr.）

2021/12/12 05:30

◎費學禮（Richard D. Fisher, Jr.）

二○二一年，中國和俄羅斯的軍事合作大幅升級，已經近似於結盟，凸顯出美國嚇阻中國共產黨（CCP）對台灣發動攻擊的戰略已經過時。

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長期以來，美國一直承擔建構與時俱進的核武和傳統戰力的重任，以維持在全球範圍內的威懾力量。對於日本、澳洲、歐洲、台灣和其他國家來說，當前的重點在於思考如何最完善地貢獻新的戰力，以強化美國對中國和俄羅斯的威懾，因為這些國家現在已經成為俄羅斯和中國在對台發動戰爭時的攻擊目標。

普廷可能在冬奧後 揮軍入侵烏克蘭

中國共產黨獨裁者習近平何時發動對台戰爭的決定，最快或許是在未來十年中期，最關鍵因素可能來自於俄羅斯獨裁者普廷（Vladimir Putin）攘奪烏克蘭領土的成功與否。美國情報來源現在估計，普廷會在二○二二年初，最可能是在中國北京舉辦冬季奧運會之後，集結多達十七‧五萬兵力，對烏克蘭展開多線進攻。

屆時，中國人民解放軍（PLA）勢必會在俄羅斯陸軍、海軍和空軍打擊部隊中部署大批觀察員。他們將親眼見證俄羅斯如何借鑑二○一四年攻打烏克蘭（利用俄羅斯當時舉辦冬季奧運會，做為轉移注意力的手段）的經驗，結合新型無人作戰平台與經過改良的電子戰、網路宣傳，或許還有太空行動，以支援非正規部隊和正規空降部隊深入烏克蘭境內。

烏克蘭和台灣不同，烏克蘭的大部分人口都已經動員。他們將誓死抵抗俄國侵略者。這將導致俄羅斯動用新式超低當量核火砲和炸彈，來殲滅烏克蘭抵抗力量的機率升高—這是一個潛在的警告，俄羅斯和人民解放軍可能使用類似的武器來對付台灣、日本和美國。

中俄兩國在二○○一年七月簽署的「中俄睦鄰友好合作條約」（China-Russia Treaty of Good-Neighborliness and Friendly Cooperation），即將在二○二二年二月屆期。二○二一年六月二十八日，習近平和普廷共同宣布，該條約延長五年。中國和俄羅斯的協約已經變得更像同盟。

對中共來說，這份條約最關鍵的部分是俄羅斯確認：「…台灣是中國不可分割的一部分。俄方反對任何形式的台灣獨立。」俄羅斯為了討好中共，經常複述這套說詞，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在十月十二日又說了一次。

共軍稱中俄團結如山 關係更勝同盟

接著在十一月二十三日，俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）和中國國防部長魏鳳和，簽署新的五年雙邊軍事合作和聯合演習「路線圖」（roadmap）。

十一月二十四日，俄羅斯國家通訊社「塔斯社」（TASS）引述魏鳳和的話：「…中俄團結如山。友誼牢不可破。我們將攜手對抗美國霸權…因此，我們展現我們的關係更勝同盟。」

在二○二一年，我們進一步瞭解到中俄兩國這種「同盟」軍事合作的形式和範圍。

在八月九日到十三日的「西部‧聯合—二○二一」（Zapad/Interaction-2021）聯合戰略戰術演習中，俄羅斯出動陸軍裝甲部隊和蘇愷-30MS攻擊戰鬥機，前往中國人民解放軍西部戰區的一個高科技訓練基地，演練征服台灣所需的真正聯合部隊作戰。其中包括同時進行地面攻擊、空襲和空優作戰任務，中國空軍更首次出動最精銳的殲-20匿蹤空優戰鬥機參演。

中方還提供翻譯成俄文的手冊，讓俄軍能夠操作解放軍的裝甲系統，這意味著俄羅斯可能真的會「捐獻」軍隊來協助中國入侵台灣。

俄中聯合軍演 模擬封鎖台灣抗擊美軍

從十月十四日到十七日，十艘俄羅斯和中國水面戰艦、兩艘俄羅斯潛艦和至少一艘中國潛艦，舉行「海上聯合—二○二一」（Naval Interaction-2021）演習。

十月十五日，中共喉舌「環球時報」報導，「…中國和俄羅斯海軍將主要圍繞通信演練、編隊通過水雷威脅區、消滅浮雷、編隊防空、對海射擊、聯合機動、聯合反潛等科目展開演練…」這類行動對於封鎖台灣和對抗馳援台灣的美國海軍部隊都是必要的。

十一月十九日，中國空軍兩架轟-6KG轟炸機和俄羅斯空軍兩架Tu-95MS轟炸機，舉行第三次中俄轟炸機聯合演習（聯合空中戰略巡航），俄羅斯出動蘇愷-35戰機和A-50U空中預警機（AWACS）參演，然後在中國空軍的空警-2000空中預警機支援下，中俄兩軍的轟炸機沿著日本琉球群島南下飛越宮古海峽。

有趣的是，中國空軍的轟炸機在俄羅斯領土上空加入俄國轟炸機，意味著俄羅斯可能容許人民解放軍從北方攻擊日本自衛隊基地。

KC-135空中加油機 應速撥交台灣

同一天，俄羅斯轟炸機也飛向阿拉斯加，距離近到足以引發加拿大的F/A-18C攻擊戰鬥機升空攔截，清楚表明一旦俄羅斯決定幫助中國攻擊日本自衛隊，中俄兩軍也可能同時出動，或攻擊美國基地。

這一切都凸顯了一九七九年「台灣關係法」的睿智，該法要求美國向台灣提供「防禦性武器」，但不指明針對的是誰。

除了中國，既然俄羅斯對台灣和美國的其他盟友—尤其是日本，也構成明顯的威脅，美國現在應該和台灣及其他盟友合作，思考他們對打擊範圍更遠的新式「戰略」能力的需求，以遏阻來自俄羅斯的攻擊。

雖然台灣可能不需要新型的核動力攻擊潛艦，因為美國和英國已經同意協助澳洲取得核動力潛艦技術，但華盛頓方面應該考慮將老舊的KC-135空中加油機緊急交付給台灣。

KC-135加油機將為台灣空軍創造出先期戰力，讓F-16V戰機在補充燃料後，可以向北迎擊尚未進入巡弋飛彈射程之內的俄羅斯轟炸機，或允許有限的報復行動以增強威懾力。它們可以為台灣的F-16戰機提供更強大的續航力，反制中國空軍更大規模的騷擾行動。

俄若入侵烏克蘭 恐是共軍犯台前奏

現在，華盛頓也應該考慮向台灣出售射程二○○○公里以上的新型中程飛彈，或是射程達四五○○公里的新型中長程傳統飛彈，這取決於是否需要打擊符拉迪沃斯托克（Vladivostok）的俄羅斯海軍艦隊，或是彼得巴甫洛夫斯克（Petropavlovsk）的俄國核彈道飛彈潛艦，才能嚇阻莫斯科蠢動。

美國也應該向日本和澳洲提供這種飛彈，這兩個國家都因為反對中共對台發動戰爭而遭到中國威脅。美國還應該考慮租借新型B-21匿蹤轟炸機，讓日本和澳洲在近期內取得對中國和俄羅斯海軍力量的超長程打擊能力。

此外，我們也有必要瞭解並應對中共和俄羅斯共同構成的全球戰略威脅。例如，為了協助遏制俄羅斯入侵烏克蘭，這極有可能是中共武力犯台的前奏，現在有必要推動全球抵制二○二二年二月在中國北京舉行的冬季奧運會。

（作者費學禮為美國智庫「國際評估與戰略中心」資深研究員。國際新聞中心陳泓達譯）

今年十月十四日到十七日，中俄舉行海上聯合演習，演練對海射擊、編隊防空、聯合反潛等課目，這類行動對於封鎖台灣和對抗馳援台灣的美國海軍部隊都是必要的。圖為中俄艦艇編隊在西太平洋聯合巡航。（取自網路）

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