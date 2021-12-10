全動署月底揭牌 明年元月上路

明年度教召新舊制比較表

2021/12/10 05:30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部因應敵情威脅推動「後備戰力改革」案，明年起將試辦為期十四天的新制教召，國防部昨表示，明年將有一．五萬人接受新制教召，且召訓一次可抵舊制二次，全案預計於明年第一至第三季施行、第四季驗收檢討。據透露，國防部掌管後備動員業務的「全民防衛動員署」，將於今年十二月卅日揭牌，明年元旦起正式運作。

新制教召 明年估1.5萬人

國防部動員管理處副處長陶成濬昨表示，明年參與舊制教召的後備軍人共九．七萬人，射擊訓練時數、戰鬥教練時數各十二小時；為期十四天新制教召的後備軍人，估計有一．五萬人，這些受召後備軍人的射擊時數、戰鬥教練時數將增加為廿八小時、五十六小時，而新制召訓著重於行軍宿營、班攻擊及防禦、工事構築、戰傷急救、地形地物利用、障礙物破壞與通過、戰鬥間各種狀況處置等各項演練。

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陶成濬表示，參與十四天教召者將註記為參與召訓二次，除了領取既有津貼之外，在解除召集一年內至國軍醫療院所就醫，可享免掛號費，至國軍福利站購物，或到國軍英雄館自費住宿，亦可享有優惠。若志願參與教召者，第五次受召時即可領取獎金；企業員工若接受新制召訓，雖依法須繼續支薪，但企業申報當年度所得額時，可以扣除支薪額度的一五○％，相關辦法已呈報行政院審議。

國防部發言人史順文表示，新制教召將於明年第一至第三季施行，國防部於第四季驗收檢討成效。

另據透露，明年元月開始運作的國防部全民防衛動員署，將於今年十二月卅日揭牌。至於首任署長人選，據了解，曾任陸軍參謀長的國防部資源規劃司長白捷隆，接任的機會較高。兼任全動署籌備處長的國防部常務次長房茂宏中將、後備指揮部中將指揮官姜振中也被視為可能人選。根據規劃，署長可由現役中將，或職務比照簡任第十四職等的文官出任。

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