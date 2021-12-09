公投宣傳誤導選民 陳其邁：選舉奧步

2021/12/09 05:30

〔記者黃佳琳、葛祐豪／高雄報導〕「罷捷」發言人徐尚賢近日發動戰術，在高雄街頭高喊「支持民進黨要四個同意」，由於公投在即，高雄市黨部主委、民進黨立委趙天麟，派出旗下四名子弟兵前往雄檢告發徐涉嫌違反公投法，要求檢調查辦此事。

趙天麟派子弟兵前往雄檢告發

市長陳其邁昨受訪時認為「這是選舉奧步，不可取」，不應該用錯、假訊息擾亂，有觸法的疑慮。

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四大公投進入最後衝刺宣傳時間，民進黨全體黨公職全力奔走宣講「四個不同意」的立場，不料近日傳出徐尚賢等人在街頭，隨垃圾車放送「支持民進黨，四項公投就要投同意」的謠言，企圖誤導民眾投票意向。

立委趙天麟派出旗下有意參選下屆市議員的林志誠等四人，前往地檢署按鈴告發，除要求檢警與市選委會介入嚴辦，捍衛公投制度公平性外，更譴責違法造謠奧步。

徐尚賢曾對此事回應表示：「支持民進黨的好朋友，當然可以投四項同意，為什麼不行？」公投跟黨派根本沒關係，我們愛台灣、愛土地、愛子孫，就是不愛吃毒，這有不對嗎？民進黨不是我們的爸爸，勇敢的台灣人自己做老大！自己做決定！

市選委會則表示，該宣傳公投內容，是否涉及造謠，要由司法警察機關認定處理，「人民皆可對相關公投案表達意見，但有關言論仍不得涉及毀謗或不實，希望任何團體或個人都能共同守法」。

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