邱國正：建輕巡防艦「八字沒一撇」

國防部長邱國正。（資料照）

2021/12/07 05:30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部執行「震海計畫」、「迅聯計畫」研製四五○○噸級的「新一代飛彈巡防艦」，原預定於二○二六年籌獲一艘原型艦，卻在研發過程中遭遇波折。外傳國軍有意改生產八艘排水量約二千噸的輕型巡防艦，快速提升戰力，不過國防部長邱國正昨表示，任何建案都要全盤考慮並研議，但「八字沒一撇」。

由於中國解放軍近年海、空戰力大幅提升，持續拉大與我國戰力差距，因此國軍透過「海空戰力提升計畫採購特別預算案」，籌獲「沱江級」巡防艦與各式飛彈系統，亦欲籌獲排水量約四五○○噸的新一代飛彈巡防艦。該艦將搭載「海弓三」、「海劍二」等防空飛彈，以及新式戰鬥系統與相位陣列雷達，盼達到與「神盾戰鬥系統」相比擬的強大偵蒐、防空能力。

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不過，此案執行至今尚無具體成果。根據國防部預算書與立法院預算中心資料顯示，原訂二○一九年執行至二○二六年的新一代飛彈巡防艦案，往年的年度預算報繳額度竟高達九成，付款高峰也向後遞延。軍事專家梅復興日前於臉書發文指出，海軍有意自二○二三年起建造八艘排水量二千噸的輕型巡防艦，並考慮四艘用於反潛、四艘用於防空。

立法院財政委員會與外交及國防委員會昨聯席審查「海空戰力提升計畫採購特別預算」，列席的邱國正會前受訪表示，任何建案都要全盤考慮並研議，但「八字沒一撇」。另據了解，國軍對美軍購、特別預算及國造軍備等採購、維持預算已位居高檔，有無於近年另闢新案的空間，有待商榷。

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