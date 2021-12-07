台斯經濟合作諮商會議登場 斯國次長葛力克秀中文：斯洛伐克支持台灣

第一屆「台斯跨部會經濟合作諮商會議」昨開幕。（記者田裕華攝）

2021/12/07 05:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕斯洛伐克訪團正式展開訪台行程，首屆「台斯跨部會經濟合作諮商會議」昨召開。斯洛伐克外交部經濟合作總司長季絲在開幕式表示，此會議讓各部會官員直接對話，「這是兩國關係的歷史性時刻」，盼一步步深化合作。斯洛伐克經濟部政次葛力克更特別用中文說，不論環境好壞，「斯洛伐克支持台灣」，傳達真誠挺台聲音。

外交部經濟合作總司長季絲︰兩國關係歷史性的時刻 盼深化合作

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台、斯兩國首屆「經濟合作諮商會議」在南港展覽館登場。國發會主委龔明鑫、外交部政次田中光、經濟部政次陳正祺、遠道而來的葛力克和季絲均出席開幕式並致詞。此次斯國訪團最高層官員是經濟部政次葛力克，不過特別的是外交部司長級官員季絲同行，在開幕式中率先發言。

季絲表示，台灣是世界上重要的一員，在多領域享有領先地位。斯洛伐克視台灣為重要的理念相近夥伴與共享價值友人，例如遵循以規則為基礎的國際秩序。斯洛伐克不會忘記在疫情伊始時台灣的支援，此次訪台後盼帶回國的，不只是台灣的人情味，也包括實際的互惠合作。季絲在致詞尾聲引述一句中文成語「千里之行，始於足下」，期待與台灣「一步一腳印」地深化合作。

葛力克致詞時則說，台灣是斯洛伐克的第二大亞洲投資者，創造三千個工作機會。而斯洛伐克位居要津，是歐洲的心臟，歡迎各項投資，也有豐沛的高技術人力。他堅信這場會議能帶動更多討論，讓兩個經濟體發揮潛力。葛力克強調，斯洛伐克已準備好成為台灣的夥伴，不論是在好的時候或是疫情仍蔓延的壞時刻，「斯洛伐克支持台灣（中文）！」

在開幕式之後，雙方官員分為「經貿」及「教育、科研與觀光」兩個議題工作小組進行閉門會議。台斯商界人士同時也參與斯洛伐克投資商機論壇和B2B商業洽談會。

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