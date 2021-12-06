逾萬人列管 中科院人員出境規範上路

製表：記者涂鉅旻

2021/12/06 05:30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕為落實國軍武器研發機密保護，國防部訂定「國家中山科學研究院人員出國出境管理辦法」，已於十一月中旬上路；規範上至中科院長、下至替代役男出國，皆須一級主管以上准駁，嚴禁擅自入境中國或轉機，境管人員清冊更與內政部移民署、國軍軍網介接。據透露，列管人員總數超過一萬人。

我國因應敵情威脅升溫，藉由「國防自主」政策及軍購籌獲所需軍備，立法院已三讀通過「海空戰力提升計畫採購特別條例」，行政院亦通過總額二三七三億元的特別預算案，授權國軍採購國造飛彈系統、巡邏艦，為國造飛彈研製重鎮的中科院亦被賦予重任。

請繼續往下閱讀...

院長至替代役男 出國都需經批准

為保護國防機密與關鍵技術，中科院依據今年五月三讀通過的「中科院設置條例部分條文修正案」，訂定「中科院人員申請出國出境辦法草案」，並於今年七月公告。綜整各界意見之後，該辦法更名為「中科院人員出國出境管理辦法」，於十一月中旬正式上路。

辦法規範，中科院出國、出境須列管對象，包括董監事、諮詢委員、諮詢顧問，以及院長、副院長與所屬軍職人員、公務人員、各類聘僱人員及替代役男。另也規範中科院退離人員，若涉國家安全、利益、機密業務，且退離職或移交國家機密未滿三年，或經延長管制者，出國出境也須經准駁程序。

至於中科院相關人員出國、出境准駁層級，該辦法明定，若正副院長、董事會直屬單位主管、非政府機關代表董監事欲出國，須由國防部長兼任的中科院董事長核准；政府機關代表出任的董監事若因中科院業務而出國，同樣也須由中科院董事長准駁。

該辦法規範，中科院處級單位等一級主管若欲出國，須中科院長核准，其餘人員則須一級主管或相當主管層級者核准。至於已退離職卻在管制期者，同樣以現役人員相關機制約束。

為防杜我方人員遭中國刺探軍事機密，辦法明定，受列管者未經核准，一律不得進入中國、香港、澳門，或於中港澳地區過境轉機。

此外，辦法律定，若有與中科院簽約涉及國家機密、核心關鍵技術業務的個人或團體，欲出國、出境，也須受中科院委託單位的主管核准，且在簽約階段時，就須約定應遵行事項。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法