維護國安 法官上課強化審判品質

有鑑於我國高科技產業營業秘密屢遭侵害，已威脅國家安全，司法院法官學院今年繼辦國安課程，提升國安案件審判品質。（路透資料照）

2021/10/05 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕司法院昨指出，有鑑於我國高科技產業營業秘密屢遭侵害，已威脅國家安全，影響層面甚大，司法院法官學院繼去年起開設國安課程，全面加強法院對於營業秘密、數位科技及國安案件的認知，今年將持續辦理，期能使全國法官理解國安案件的特點及重要性，提升國安案件審判品質，保護國家安全。

依調查局最新資料統計，今年一至八月，已經移送營業秘密案件共十五件，被侵害的營業秘密總價值高達一九○九億四四九五萬多元，顯見國安危機。

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特別針對高科技營業秘密安全問題

司法院指出，法官學院去年開設的「現代科技與國家安全研習會」，課程涵括「營業秘密案件保護」、「反滲透法及國安法制研討」、「國安案件特點分析與案例介紹」、「網路駭客入侵與電腦犯罪」及「數位鑑識」等五大面向，尤其針對高科技產業營業秘密的安全問題，進行深入探討。

司法院發言人張永宏強調，司法院深切體認營業秘密對國家安全的重要性，特別規劃相關課程訓練，全面強化法院對於國安議題的專業知能，精進提升裁判品質，積極保護國家安全。

法務部長蔡清祥日前指出，營業秘密可能涉及國家關鍵核心技術，攸關國安甚巨，執法上宜有別於一般案件，法務部正蒐集資料，研擬比照刑法內亂、外患罪，將此類涉及國安案件提升至二審管轄。

法務部官員指出，法務部、國防部和內政部正會同研擬國家安全法修正案，增訂經濟間諜罪，針對「國家核心關鍵技術」的營業秘密施以特別保護，並對中國、外國或境外敵對勢力侵害「國家核心關鍵技術」等營業秘密行為，予以加重處罰，以維護國安。

官員透露，相關國安修法草案剛完成法案預告作業，目前正彙整各界意見中。

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