役男恢復下部隊 負責戰鬥勤務支援

（資料照）

2021/09/28 05:30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部確定調整軍事訓練役訓練流路，部分役男將「下部隊」甚至赴外島歷練。國防部昨統計，每年約有四成、三．五萬名役男到常備部隊服役。不過立委質疑，國軍二○一七年曾短暫試行一年役男下部隊政策，為何現又有此政策轉折？是否徒增常備部隊困擾？國軍務必做好相關配套。

每年約3.5萬人

國防部原律定軍事訓練役男完成五週入伍訓練後，剩餘十一週役期接受進階訓練，不必參與常備部隊運作。不過，國軍近期推出新措施，自本月起，軍事訓練役男完成五週入伍訓練後，部分役男將分發至本、外島部隊。國防部訓練次長李天龍昨表示，現規劃每年四成、約三．五萬名軍事訓練役男赴部隊服役。

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立法院外交及國防委員會昨邀國防部長邱國正業務報告並備詢。邱在答覆民進黨立委蔡適應質詢時表示，軍事訓練役男將負責戰鬥、勤務支援；李天龍表示，國軍二○一七年試辦役男下部隊一年，雖得到「訓戰結合」效果，但隔年取消此制度的原因有二，首先是考量志願役官兵成為部隊基礎；其次考慮軍事訓練役男整批訓練效益，因而做出調整。

至於現又復辦役男下部隊，邱國正表示，不清楚過去停辦原因，但他認為，部隊若「訓而未用」不會有效果。蔡適應質疑，若常備部隊需派員處理後備事務是否造成困擾？國軍務必做好配套。

國民黨立委洪孟楷問，在大學時期暑假分兩年服役的軍事訓練役男，是否也能抽「外島籤」？李天龍表示，若在暑假受訓就不會到常備部隊服役；邱國正則說，這部分會納入考量。民進黨立委劉建國關注戰時的後備動員能量。國防部全民防衛動員室主任韓岡明表示，第一波在廿四小時內動員約廿一．五萬人；第二波有七．八萬名戰耗補充梯隊；若仍有不足，就會動員已逾八年列管期的後備軍人。

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