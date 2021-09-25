聯大總辯論 諾魯聲援台灣 感謝協助抗疫

諾魯總統安格明透過預錄影片發言，呼籲聯合國接納台灣。 （取自聯合國影片）

2021/09/25 05:30

〔記者楊丞彧／台北報導〕聯合國大會總辯論昨進入第三天，諾魯是當天唯一排定發言的我國邦交國。諾魯總統安格明呼籲聯合國接納像台灣這樣有意願且有能力的夥伴，共同因應全球挑戰，並確保台灣人民享有與其他國家人民相同的權利。

第七十六屆聯合國大會總辯論於美東時間廿一日至廿七日舉行，首日由帛琉打頭陣發聲挺台，第二天再加上瓜地馬拉、馬紹爾群島，前兩天已有三友邦聲援台灣。

請繼續往下閱讀...

安格明本人未出席實體會議，而是透過預錄影片發言。安格明表示，如果沒有夥伴國家大力支持，諾魯對抗武漢肺炎疫情以及為人民施打疫苗的努力不可能會實現，「我們真誠感謝摯友澳洲、印度、日本以及台灣提供持續不斷的協助」。

安格明呼籲聯合國接納像台灣這樣有意願且有能力的夥伴，共同因應全球挑戰，並確保台灣人民享有與其他國家人民相同的權利。聯合國須實踐普遍性及平等的理念，並尊重每個個人的價值。

籲聯國接納有能力的夥伴

安格明強調，台灣是全球對抗此次疫情的重要夥伴，其優異的抗疫典範不應該被忽視；台灣已做好準備，並期盼藉由參與世界衛生大會來分享經驗。台灣也已展現能力，並且支持許多國家推動永續發展目標。台灣應當有權利以平等夥伴身分，參與聯合國永續發展目標的實現；台灣也應該被納入「我們的共同議程」願景。

聯合國秘書長古特瑞斯九月稍早發表「我們的共同議程」報告，展望今後廿五年提出未來國際合作，以及重振包容、交織、有效多邊主義的願景，包括「不遺漏任何人」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法