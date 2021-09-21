世貿組織爭端解決機制 國際救濟途徑

WTO爭端解決程序

2021/09/21 05:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國昨起突襲暫停輸入我國釋迦與蓮霧，農委會已透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台要求中方取消禁令、並於九月三十日前與我方展開技術性對話，若中方無回應，我將循世貿組織（WTO）管道解決。我國過去曾透過WTO機制，控訴加拿大對焊接碳鋼管不當課徵反傾銷稅並勝訴，不過WTO上訴機構當前功能性停擺，無法做出終審判決，減損會員處理貿易爭端機會。

WTO具備談判、準司法及監督功能，我國曾於二○一五年，因加拿大對我焊接碳鋼管業者課以高額不當反傾銷稅，導致出口銳減，向WTO提出告訴。該案歷經一年十個月，審議小組裁決我國勝訴，加拿大決定不上訴，經WTO爭端解決機構採認，全案定讞。此案是我國首度對單一國家提出的訴訟案。

請繼續往下閱讀...

在國際上，WTO爭端解決機制也是多國使用的救濟途徑，惟判決如同民間興訟過程耗時費力，且也存在改判可能性。例如東日本大地震後，韓國禁止日本福島等八縣水產品進口，由於雙方交涉未果，日本在二○一五年一狀告上WTO，二○一八年二月初審判決韓方敗訴，韓國再提上訴。二○一九年四月WTO終審認為，韓國不構成貿易歧視，只是沒有充分提供禁令相關訊息，改判日本敗訴。韓國繼續禁止福島等水產品進口。

判決過程耗時 也可能改判

另例是中國近兩年對澳洲祭出針對性的經濟報復，包括對澳洲煤炭、龍蝦等系列產品實施非正式進口禁令，並對澳洲紅酒、大麥課徵反傾銷關稅，澳洲已就紅酒和大麥向WTO提出申訴。同時間，中國也透過WTO機制反制，就澳洲對中國鐵道輪轂、風塔、不鏽鋼水槽產品採取的反傾銷和反補貼措施，向WTO提出訴訟。

WTO爭端解決機制提供解決貿易爭端的途徑包括諮商，斡旋、調解及調停，裁決及仲裁。WTO爭端解決機制具有強制力，在敗訴國不遵守裁決時，控訴國可中止減讓義務或採取報復或制裁措施。

此外，WTO原具備的談判、準司法及監督功能，上訴機構通常設有七名法官，但美國近年持續杯葛法官提名，使其自二○一九年底起功能性停擺。拜登政府今年二月表示，杯葛是因為美國對上訴機構的功能「持續有系統性疑慮」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法