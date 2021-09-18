給付國庫9.5億 中影與黨產會當庭和解

中影不動產西門町新世界大樓。（資料照）

2021/09/18 05:30

〔記者溫于德／台北報導〕行政院黨產會認定中影是國民黨附隨組織，凍結中影全數資產共一一八億元，中影不服提告，日前黨產會與中影簽訂行政和解契約，中影同意將當年買賣交易「低估」的九億五千萬元給付公庫，並將從國民黨取得的電影版權移轉為國有，換取黨產會廢止認定其為附隨組織的處分。台北高等行政法院昨天開庭，法官確認已成立訴訟上和解，雙方代表當庭簽立和解筆錄。

黨產會廢止認定附隨組織

中影不動產包括中影八德大樓、外雙溪中影文化城、西門町新世界大樓，被黨產會認定國民黨當年低估九．五億元的價格賤售給正崴集團董事長郭台強。黨產會並於二○一八年認定中影是國民黨附隨組織，調查其名下不當取得財產，並凍結中影資產一一八億元，雙方對簿公堂。

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今年六月中影主動聯繫黨產會，告知想簽行政和解契約，黨產會對中影「願意處理」也表達樂觀其成，雙方進一步討論簽約事宜，上月廿四日正式簽訂契約。

北高行昨開庭，黨產會律師表示，因黨產會成立目的在於轉型正義，其最重要內涵是「真相發現」與「和解」，在雙方成立行政和解契約後，真相已有一定程度的釐清。

中影律師說，目前款項尚未匯入黨產會指定帳戶，是因要待台灣銀行昨開董事會討論中影融資案，中影已將付款指示書交給台銀，只要能動支撥款，就會直接匯入公庫。法官確認雙方已達成訴訟上和解，由雙方代表當庭簽下和解筆錄。

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