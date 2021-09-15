美國務院︰台灣參與聯國 全世界受惠

2021/09/15 05:30

〔記者呂伊萱、楊丞彧／台北報導〕聯合國大會昨開議，美國國務院十三日表示，美國長期支持台灣有意義參與聯合國工作，納入台灣，相信全世界都能受惠。美、加並都有國會議員強力支持台灣參與聯合國。

第七十六屆聯合國大會十四日在紐約聯合國總部開議，九月廿一日至廿七日舉行總辯論。聯大開議前夕，美國國務院不具名發言人向媒體表示，美國長期支持台灣有意義參與聯合國及其專門機構與相關組織工作，「我們相信納入台灣，全世界都能受惠，聯合國也受惠」。

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美國是否支持台灣取得聯合國會員身分？國務院表示，加入不需要國家地位的國際組織，美支持台灣成為會員；至於需要國家地位的組織，支持台灣有意義參與。

美國共和黨籍眾議員裴利和帝芬尼九日致函美國駐聯合國大使湯瑪斯—葛林斐德表示，台灣沒道理被聯合國排除長達五十年，他們呼籲美方透過表決、自身影響力及意見的表達，確保台灣地位的提升。議員並說，他們雖傾向讓台灣在聯合國取代中國位置，但也理解現階段「政治決心」有限，不過美國至少該確保台灣能享有聯合國會員國同等權利、待遇與責任。

加國議員函聯國秘書長︰中國無權代表台灣

加拿大參議員胡薩科斯十日也致函聯合國秘書長古特雷斯。信中指出，聯合國早該歡迎台灣成為聯合國體系的合作夥伴，聯大第二七五八號決議並未聲明台灣是中國一部分，也沒有授權中華人民共和國在聯合國代表台灣，聯合國秘書處目前對該決議的詮釋並不正確，且不公正仍持續發生。

台灣聯合國協進會昨召開記者會，強調今年是我國入聯的大好機會，期待以台灣為名加入聯合國，更要告訴世界台灣不屬於中華民國，更不屬於中華人民共和國。

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