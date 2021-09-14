漢光實兵演訓 主力戰機轉場佳山、志航

漢光37號演習昨清晨6點展開，空軍幻象戰機、C-130運輸機由西部各基地轉場至東部基地，演練戰力保存。（記者王錦義攝）

2021/09/14 05:30

〔記者涂鉅旻、王錦義、王俊忠／綜合報導〕國軍因應與日俱增的軍事威脅，持續整軍備武，國防部昨日至十七日實施「漢光卅七號」實兵演訓，軍方昨以中國解放軍攻擊我台灣西部空軍各基地為想定，各型主力戰機昨清晨起，陸續轉場至花蓮佳山基地、台東志航基地，海軍艦艇亦獲命前往指定地點，藉此驗證演練戰力保存及聯合防空作為。

為期五天四夜的「漢光卅七號」實兵演習，主要以「戰力保存、整理防空、聯合制海、聯合國土防衛」等進行演練，依照慣例，首日皆實施戰力保存、重要目標防護及聯合防空等演練，模擬台灣西部空軍基地遭共軍飛彈襲擊，空軍幻象二○○○、經國號、F-16等三型主力戰機接獲命令後，依序升空轉場，飛往具有抗炸洞庫的花蓮佳山基地、台東志航基地。另包括E-2K預警機、P-3C反潛機及C-130運輸機等慢速軍機，也陸續轉移至東部基地。

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除了空中兵力，據了解，海軍艦艇及飛彈發射車等，也隨著演習次序前往指定地點。根據國軍想定，若我國軍事據點遭受敵飛彈打擊，海軍艦艇將前往台灣東部海域就位，伺機反擊敵軍，隨後於聯合海、空演習時，驗證殲敵能量。機動飛彈車也配合整體兵力部署，模擬掩護我海、空兵力轉移。

而第四作戰區官兵則在台南市南區水交社地區演練「生物疫病軍民醫療能力整合」，模擬國軍兩輛偵搜吉普車遭到敵軍以生化彈攻擊，造成車上官兵受傷，軍方出動化學車與救護車，演練受傷官兵救治與車輛等軍事設備清污消毒等程序。演練時突然下起大雷雨，官兵說，驗證國軍即使在惡劣天候下，仍有能力執行生化傷患救治與清污任務。

不過，在我國進行演習時，中國解放軍昨仍派軍機擾我西南空域。空軍昨晚表示，中共一架「運八」遠干機昨上午自台海中線以南空域，進入我西南空域防空識別區，空軍則依照慣例，派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

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