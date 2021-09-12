大新竹合併要成局 府院高層：宜由中央 由上而下推動

大新竹合併倡議相關議論

2021/09/12 05:30

〔記者李欣芳／台北報導〕大新竹合併議題近來引發熱議，府院高層官員昨指出，推動新竹縣市合併，總統蔡英文、民進黨秘書長林錫耀與民進黨團總召柯建銘都傾向支持、樂觀其成，但這必須行政院由上而下強力貫徹推動才會成局，第一步是修正「地方制度法」將直轄市升格門檻一二五萬人以上降為一○○萬人，且要趕在立院新會期完成修法才來得及適用明年選舉，再者，由內政部諮詢地方意見提出縣市升格的規劃案，並開放讓其他縣市例如彰化縣市也可報名參與審查，若府黨等高層都支持新竹縣市合併升格，政院對此議題將無可迴避。

政院對此則表示，新竹縣市是否合併，行政院長蘇貞昌已對外表明，將聽取各方意見、審慎斟酌，並依相關法制進行，現階段政院並無特定立場。

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竹竹併後基本盤 未必有利民進黨

府院高層官員表示，馬政府在二○○九年推動五都改制時，也是由上而下推動，許多縣市都報名參與縣市升格規劃的審查，當年由官方與學界組成的審查委員會通過台北縣、台中市縣與高雄市縣的改制，其餘縣市被駁回，後來在報請政院核定時，政院又新納入台南市縣的合併升格。二○一二年桃園縣再次申請改制為直轄市經審查通過，才成為今天的六都。

府院高層指出，雖有人質疑新竹市長林智堅拋出新竹縣市合併升格是為了參選大新竹市長，但新竹縣市合併後的基本盤其實對民進黨不利，因新竹縣人口比新竹市還多，尤其客家人不少，對林智堅參選大新竹市長反而不利，林不是為個人而是著眼於大新竹的未來。

牽涉行政區與財政劃分 問題複雜

高層官員強調，可以理解行政院面對新竹縣市合併議題比較持審慎態度，因為行政院要面對全國的民意，甚至是不同縣市地方首長、民代的反彈，由於縣市合併升格還牽涉到全國行政區域劃分與財政收支劃分法的爭議，行政院要面對的問題會比較複雜。

不過，高層官員說，新竹縣市合併升格須修正地制法第四條，府院黨要儘速達成一致共識，在立院新會期完成修法，而根據地制法第七條之一，推動縣市合併升格可由地方由下而上，或者中央由上而下發動，縣市可擬定直轄市改制計畫經由縣市議會同意後報請中央核定，或由內政部擬定改制計畫，徵詢地方意見後，報請行政院核定，而新竹縣市要合併升格為第七都，宜由中央由上而下強力貫徹推動，才會成局。

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