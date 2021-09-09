日自民黨總裁選舉 「台灣安全」成顯學

正式宣布參選日本自民黨總裁的前外務大臣岸田文雄，接受美國華爾街日報專訪時表示，台灣位於民主與專制對抗的最前線，日美兩國有必要就台灣有事進行聯合兵推演練。（取自岸田文雄臉書）

2021/09/09 05:30

岸田文雄籲日美兵推台灣有事

〔駐日特派員林翠儀／東京九日報導〕正式宣布參選日本自民黨總裁的前外務大臣岸田文雄，接受美國華爾街日報專訪時表示，台灣位於民主與專制對抗的最前線，日美兩國有必要就台灣有事進行聯合兵推演練。事實上，包括八日宣布參選的前總務大臣高市早苗、呼聲極高的行政革新大臣河野太郎，以及參選態度游移的前黨幹事長石破茂等人，都曾發表挺台言論。各種跡象也顯示，「台灣安全」議題已成為自民黨內的顯學，這種「台灣有事，日本也無法置身事外」的論述，已成為自民黨的主流觀點。

新任總裁 將成為首相當然人選

岸田是首位宣布參選黨魁的有力人士，他在華爾街日報的專訪中表示，民主主義與專制主義擴大對抗中，台灣位於最前線，日本需要對台灣有事未雨綢繆，並持續更新因應措施。他還表示，考量現實狀況，日本無法獨力應對，必須和盟國合作，因此日美有必要就台灣有事進行聯合兵推演練。

請繼續往下閱讀...

岸田領導的岸田派在黨內被視為鴿派、自由派，但在安保問題上，岸田展現強硬對中姿態，主張比現任政府官員更為前進。華爾街日報日前也報導，日本已準備選出一位可能會強化對中立場的領袖，例如均曾擔任外相的岸田與河野，指他們都支持強化日本防禦力量，以應對中國對台灣和日本西南離島周圍武力施壓。

無論誰出線 都展現友台抗中態度

自民黨總裁選舉將於二十九日投開票，新任總裁將成為首相的當然人選。這次選舉因黨內派系控制力下滑，選情相當混亂，岸田上週首先表態，高市早苗八日也宣布參選。河野太郎參選意願極高，尚未正式宣布，可能出馬的石破茂卻傳出傾向避戰。但不管最後由誰出線，他們都展現出友台和對中強硬態度。

二○一七年三月，日本外務省委託總務省派遣副總務大臣赤間二郎訪台，成為日台斷交四十七年後首次有副部長級官員訪台。當時的外相即為岸田文雄，總務相就是高市早苗，兩人面對中國抗議均未屈服。河野在擔任防衛大臣時，多次批評中國軍機騷擾日本周邊空域為「威脅」，強硬措辭在日本官員中極為罕見。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法