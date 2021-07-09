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    日再援我疫苗 可望還有第三波

    日本第二波贈台疫苗，駐日代表謝長廷至成田機場目送班機起飛。（駐日代表處提供）

    日本第二波贈台疫苗，駐日代表謝長廷至成田機場目送班機起飛。（駐日代表處提供）

    2021/07/09 05:30

    蔡感謝日本友情 將加速疫苗接種

    〔駐日特派員林翠儀、記者楊淳卉、呂伊萱、蘇永耀、姚介修／綜合報導〕日本第二波贈台一一三萬劑AZ疫苗昨天抵達台灣，蔡英文總統再次謝謝日本的友情支持。這波疫苗加上六月首次贈台的一二四萬劑疫苗，日本目前共贈台二三七萬劑AZ疫苗，展現台日友好情誼。據悉，在我方期待下，日方已進一步研議第三波贈台疫苗相關事宜，可望在近日明朗。

    謝長廷親自到機場目送

    日本追加捐贈台灣的第二波AZ疫苗，八日正午由日航（JAL）飛機載運，在微雨中從成田機場起飛。駐日代表謝長廷和上次一樣，親自到機場目送，隨後在「臉書」貼出短詩般的感想：「今天的鄉愁是疫苗，一一三萬劑」、「人在日本，心在台灣，祈望每一劑都受到珍惜、每一劑都守護到故鄉的人」、「謝謝日本，加油台灣」。這批疫苗於下午兩點多抵台，隨即運送至冷鏈倉儲物流中心，完成後續檢驗封緘作業就可以提供國內接種。

    外交部昨致謝說，值此疫情艱難時刻，日本再度及時馳援台灣，令人動容，也再次體現台日雙方相互扶持、彼此關懷的友好真諦。

    總統府也表示，日本的「友情疫苗」不僅印證台日友好，也讓台灣人民再次感動。總統府發言人張惇涵指出，蔡總統除再次誠摯感謝日本政府伸出援手，肯定外交團隊的辛苦努力，並感謝過程中幫忙奔走的各界人士。

    日本在六月四日宣布贈台一二四萬劑AZ疫苗，六月廿五日由外務大臣茂木敏充宣布第二波贈台一百萬劑AZ疫苗、之後更加碼至一一三萬劑，日本目前已累積贈台二三七萬劑AZ疫苗。

    乞丐說一度影響日意願

    「日華議員懇談會」會長古屋圭司六月中旬曾透露，台灣最初是向日方提出需要三百萬劑疫苗應急。但據悉，日本六月首次贈台疫苗後，卻遭台灣在野黨抨擊是「乞丐疫苗」，一度影響日方再贈疫苗的意願。謝長廷等外交人員多方奔走溝通，蔡英文也強調，「台灣與日本的堅實友誼，不會因為流言蜚語而動搖。」據了解，在我方期待下，日方近日也進一步研議第三波贈台疫苗事宜，可望在近日明朗。

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