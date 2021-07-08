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    中國收BNT過路費

    中國要收BNT的過路費，是殆無疑義的事情。（資料照）

    中國要收BNT的過路費，是殆無疑義的事情。（資料照）

    2021/07/08 05:30

    記者鄒景雯／特稿

    中國政府就是這樣，有時候話說得很好聽，總是把「台灣同胞」當作口頭禪，多數時候則打心底蔑視失禮，喜歡矮化我們是「地區」，矛盾交錯出一種分裂的國格。就拿最近的鴻海永齡與台積電購買德國BNT疫苗這件事來說，北京口口聲聲講：「希望台灣民眾早日用上」，事實上是歡迎台灣各界去「洽購」，什麼意思？是拿錢去買；而且是唯一洽購方，也就是只能跟中國買；因此中國要收BNT的過路費，是殆無疑義的事情。

    中國上海復星集團董事長郭廣昌在交涉時，對台灣這邊的代表講得很清楚，「我們不只是代理商，我們也是投資者」，要買德國BNT，「非跟我們買不可」。不只對岸的公司企業在商言商，中國政府的態度更是明確，就如國台辦最近公開宣布的內容，是典型的政經兩手開攻，政治上，把台灣打進中國大陸港澳台地區的一部分，經濟上，標榜上海復星的「獨家權益」與「商業規則」。相對於中國對於其他國家的籠絡與經營，腦袋清楚的人一定分辨得出來，中國所謂的「同胞」是一個反義詞，因此一定要加上引號。

    台灣人還必須搞清楚，這種「同胞」待遇，在之前是免談的。不要說今年一月讓直通德國的台灣政府免談，就是今年五月由郭董直接找上郭廣昌的那一次，同樣是在北京的壓力之下，讓一度應允「我們就這麼幹」的郭廣昌，也曾經連續三天鬧失蹤。中國政府之所以直到這個月才願意面對這件事情，相信與六月間，日本與美國分別以大動作對台灣進行疫苗援助，有很大的連動關係。後者的行動甚至直到現在仍在持續中。

    在美日的對比下，中國當然不是突然「良心發現」，因為美日都強調是無條件的捐贈，既沒要台灣付錢，也沒要台灣承諾回饋；中國可是講得很清楚，台灣要買德國疫苗，必須要付錢，而且非向中國洽購不可。中國何以後來願意「高抬貴手」，想必是考慮到再這樣搞下去，中國在台的同路人紛紛要混不下去了，於是才不得不改弦易轍，清理戰場，重新佈局。

    做個投資者兼代理商，中國收取過路費，或許尚稱「理當尊重」，但是大家想必萬萬沒想到的是，這種「中國模式」的影響所及，即使是國家對國家的捐贈，照樣籠罩在其黑暗陰影之下。就拿美國在六月二十日支援台灣的二五○萬劑疫苗來說，為什麼是莫德納，而不是輝瑞？美國對菲律賓、馬來西亞等國捐助的就是輝瑞疫苗。拜登總統早在G7峰會上，也曾經宣布美國政府要購買五億劑輝瑞疫苗捐贈給全世界，何以這不會是台灣取得輝瑞疫苗的途徑？

    答案正出在相同的理由。因為當初德國BNT、美國輝瑞、中國上海復星商訂，上海復星取得所謂「大中華區」的代理權，「大中華區」之外的其他世界區域，則是由輝瑞負責行銷。尤有甚者，中國勢力所及，不只是購買方，疫苗的目的地也包括在內。也就是說，凡涉及到BNT這支疫苗，不論是台灣想買，或是準備要送到台灣，全都要經過上海復星才能說了算。於是，連美國政府做為捐贈國，都不能自行決定要把輝瑞疫苗送進所謂的「大中華區」之內，這是一個多麼可怕的合約？

    中國用這種自行定義的「大中華區」虛構概念，早就高度滲透各個商業領域，不只疫苗廠、藥廠而已；中國所收取的過路費，已經不能以價計。對於這種恐怖的「同胞」待遇，台灣人必須有所對策，這是BNT給我們的重大教訓。

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