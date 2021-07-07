國產高端疫苗 將在巴拉圭做三期試驗

高端COVID-19疫苗 將在友邦巴拉圭執行三期臨床試驗（資料照）

2021/07/07 05:30

〔記者陳永吉／台北報導〕國內高端疫苗昨天公告，將在友邦巴拉圭執行其COVID-19疫苗第三期臨床試驗，與巴拉圭亞松森大學醫學院共同合作，並已於台灣時間昨天正式向巴拉圭法規主管機關—國家衛生監督局（DINAVISA）提出第三期臨床試驗申請。

高端表示，此項於巴拉圭執行的三期臨床試驗，將採免疫橋接設計與AstraZeneca COVID-19疫苗進行比對性試驗，試驗目的為申請巴拉圭查驗登記，及取得當地臨床數據資料，以布局中南美洲市場；公司同時亦與歐盟法規單位（EMA）等其他法規主管機關諮詢，規劃其他國際三期臨床試驗。

請繼續往下閱讀...

高端上個月在二期臨床試驗期中分析時才表示，將向歐盟EMA及其他藥證主管機關諮詢及申請第三期臨床試驗，其中又以在歐盟做三期臨床試驗為第一優先，且會加速去做。高端日前也表示，原本就已規劃前往巴拉圭進行三期臨床試驗，提供友邦協助對抗疫情。

高端強調，一直都有陸續與東南亞國家洽談，包括直接採認台灣EUA（緊急使用授權），讓台灣國產疫苗可在當地免做三期臨床直接施打，或者合作進行三期臨床試驗，但每個國家的要求都不一樣，目前還在洽談中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法