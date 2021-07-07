企業購買BNT 慎防標籤搞矮化

企業採購上海復星代理的BNT疫苗，須慎防標籤是否出現「復必泰」或任何矮化主權的文字。（歐新社資料照）

2021/07/07 05:30

〔記者陳鈺馥、李欣芳、楊媛婷、蘇永耀／台北報導〕外傳鴻海集團創辦人郭台銘、台積電已與上海復星醫藥簽署採購BNT疫苗相關文件，中國國台辦對外稱，上海復星是「台灣地區」獲得BNT疫苗的唯一洽購方。相關人士示警，中共設好「一中框架」請君入甕，企業採購上海復星代理的BNT疫苗，必須留意標籤是否出現「復必泰」或任何矮化主權的文字。

熟稔中共對台工作的相關人士提醒，中國恐在台灣採購過程中間動手腳，包括BNT疫苗標籤、符號都有可能被加入「一中」元素，瓶罐包裝可能出現「復必泰」三個字，一旦有「復必泰」或簡體字或中文，一定不會是德國原廠的標籤。

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相關人士：上海復星有現貨等台灣買

至於鴻海、慈濟等為何非得指定買BNT疫苗？他透露，國際市場現在只有上海復星有疫苗「現貨」可賣。據分析，雖然上海復星稱有BNT疫苗的大中華獨家代理權，但中國政府目前只准BNT在港、澳施打，上海復星手上有一大批「現貨」等著台灣買。

就算買到原廠 也會拗成是中國代理

另一方面，中國官方正與部分歐洲國家協商，希望中國製造的國藥、科興疫苗能賣到歐盟市場，為的就是要保護中國疫苗，並與歐洲國家談判較量。

相關人士指出，國台辦堅稱「台灣地區」要買BNT疫苗只能透過上海復星，德國BNT原廠已收了上海復星鉅額費用，面對棘手兩岸問題不願對外講太多，中國又有疫苗外交戰略，大家都在「互別苗頭」。他提及，中共沒有達成矮化台灣目的，不會輕易讓你達成協議。縱使政府授權企業買原廠BNT疫苗，相關工作完備，中共也會硬說成多虧有他們幫助，台灣才能順利買到上海復星代理的疫苗。若台灣真的買到德國原廠貨，也會被硬拗成是中國代理。

對於中國國台辦發言人朱鳳蓮日前強調，上海復星集團是「台灣地區」獲得BNT疫苗的唯一洽購方，行政院長蘇貞昌昨反擊指出，中國在這種時候還要來說嘴，貶台灣成為地方的區，還在談政治，這就是為什麼今天台灣人民會對中國反感，對中國政府有不好的印象。

中稱台灣地區 蘇嗆：這時候還說嘴

中央疫情指揮中心指揮官陳時中昨表示，上海復星稱有BNT疫苗代理權是一個商業行為，我們予以尊重，而國內目前和有意採購疫苗的民間團體達成的協議，就是要求BNT輝瑞疫苗必須是原廠生產並包裝。

蔡英文總統昨在總統府發表談話表示，目前鴻海／永齡基金會、台積電希望洽購BNT疫苗捐贈政府的工作，也在積極進行中。期待各方都能盡力促成，讓BNT疫苗能夠儘快來到台灣。

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