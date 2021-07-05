習彈「通惠情」 陸委會：統戰大於實質

中共對台「融合發展」統戰舉措

2021/07/05 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共總書記習近平今年三月赴福建考察調研，指示要「以通促融」、「以惠促融」、「以情促融」，勇於探索促進兩岸融合發展新路。陸委會委託學界分析該政策指出，中共促融方案「換湯不換藥」，統戰與宣傳意義大於實質。

二○一九年，習近平在「告台灣同胞書」四十週年提出習五點及探索「一國兩制台灣方案」，學界認為今年的「通惠情促融」談話不脫此一基調，企圖以經濟利誘為手段，改變上層政治意識；中共百年黨慶大典，習則揚言「解決台灣問題，實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務」。

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據分析，習近平提出「通惠情促融」，有水到渠成的主、客觀因素。主觀上，既然強調「兩岸一家親」，當然要有具體政策來落實；客觀上，習近平在「告台灣同胞書」四十週年發表談話，提出「深化兩岸融合發展，夯實和平統一基礎」，由於各地方對台齊頭並進的模式，已讓中共中央不耐，因此必須突出福建優勢特色。

報告指出，當前中共對台工作最高指導戰略是「反獨促統」，戰術的靈活運用是「促融」方案，不論是對台「卅一條」、「廿六條」、「十一條」，或福建今年初公布的二二五條「台胞台企同等待遇清單」、「農林廿二條」均屬「促融」戰術，這些「惠台」政策多所重疊，其統戰與宣傳意義大於實質。

值得注意的是，今年四月廈門市公安局出入境管理局在廈門台商協會成立「台胞台企服務站」，此舉顯為中共「促融」作為。

學界分析，發證業務仍是公安部門職能，公安部門到台協開服務站，不等同於台協可以發證。不過，中共的黨國體制像變形蟲，國家機關進駐民間協會也非常態，國人在中國應提高警覺。

此外，國台辦日前拋出福建要與金門「通氣」、「通電」、「通橋」議題，學界建議，現階段無必要性及急迫性，且涉及兩岸協調溝通與未來兩岸關係發展等複雜敏感問題，影響十分深遠，此非地方自治事項，須由中央政府全盤衡量評估。

福建特殊地位 對台政策先試行

報告強調，從香港「一國兩制」經驗來看，大灣區是中共用來融合香港的方案，把福建打造成台胞登陸第一家園就是用來融合台灣。中共始終就把台灣看成和福建一樣，是中國的一個省，而福建的特殊地位，許多對台政策可以先行先試，「促融」換湯不換藥，依舊是統戰思維。

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