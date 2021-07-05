為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    立法年餘》反滲透法沒辦一個人 立委促擴大適用範圍

    「反滲透法」去年一月十五日公布施行至今，沒有一人被移送法辦。（資料照）

    「反滲透法」去年一月十五日公布施行至今，沒有一人被移送法辦。（資料照）

    2021/07/05 05:30

    〔記者謝君臨、陳鈺馥／台北報導〕中共對台紅色滲透嚴重，但「反滲透法」去年一月十五日公布施行至今，沒有一人被移送法辦，被外界質疑「反滲透法」反不了滲透。行政院五月曾函送該法執行狀況予立法院，並分析零案件數的四大原因。民進黨立委郭國文認為，主因在於該法規範的行為態樣限縮於選舉相關行為，但滲透是不分選舉期間或平日的，應擴大適用範圍。

    政院報告指出，反滲透法施行迄今尚無涉嫌違法案件，分析可能原因為：第一，「反滲透法」施行後，已產生一定嚇阻作用，以致可能的滲透作為已轉為觀望或暫時擱置。第二，「反滲透法」施行後不久，即遭遇嚴重特殊傳染性肺炎疫情，造成兩岸人員往來大幅縮減、接觸與互動的機會也因此限縮。

    第三，「反滲透法」聚焦於民主政治核心領域的行為，政治獻金、助選、遊說、集會遊行、選舉罷免等，故違法案件會受到時間因素影響，例如選舉期間之違法案件數量可能較多。第四，「反滲透法」施行後，司法機關偵辦人員對於相關規範的掌握與瞭解，以及對於疑似案件的佈建、蒐證與偵辦，都需要時間進行。

    對此，郭國文表示，他認為只有第三點比較成立，因為這部法案最大的問題，就在於它主要規範的是選舉相關行為，多為選舉期間適用，問題是，境外敵對勢力的滲透不分選舉或平時，若能將違法態樣擴大適用於平時，就不會連一件涉嫌違法的案件都沒有。

    事實上，郭國文已提「反滲透法第六條條文修正草案」，將刑法殺人、傷害、恐嚇、毀損、妨礙電腦使用等罪章納入該條文，以擴大加重刑責範圍，提高幫助敵對勢力滲透的成本，避免因潑漆、潑糞的刑責輕微，而讓犯嫌有恃無恐。

    民眾黨立委張其祿指出，反滲透法在執行上確實沒有當時想的這麼容易，一是要有資金等滲透，再者要怎麼去認定。張說，該法是重要的，也有政策方向，但徒法不足以自行，執行端需要好好研究。

    時代力量立委邱顯智質疑，中共會因為你立法就被嚇阻？沒有案件、裁罰，光憑法條就有辦法嚇阻？「我是覺得很奇怪」。邱說，應可擴大該法適用範圍，除選舉的相關違法態樣，其他態樣也有滲透的問題，例如在澳洲、美國也不限於選舉的態樣。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    習彈「通惠情」 陸委會：統戰大於實質
    2021/07/05 05:30

    習彈「通惠情」 陸委會：統戰大於實質
    政治今日熱門
    PO公文挺林昶佐被攻擊 豬肉公主曝遭強拍、「被一堆人罵」
    2021/07/04 08:00

    PO公文挺林昶佐被攻擊 豬肉公主曝遭強拍、「被一堆人罵」

    豬肉公主PO公文挺林昶佐遭疑收割 Doris揭真相打臉網友
    2021/07/04 07:50

    豬肉公主PO公文挺林昶佐遭疑收割 Doris揭真相打臉網友

    批柯讓基層士氣低落 醫療粉專：老是說是別人的問題
    2021/07/04 11:16

    批柯讓基層士氣低落 醫療粉專：老是說是別人的問題

    新任駐台大使積極促成 首屆「貝里斯–台灣學術會議」今登場
    2021/07/04 08:55

    新任駐台大使積極促成 首屆「貝里斯–台灣學術會議」今登場

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播