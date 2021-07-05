立法年餘》反滲透法沒辦一個人 立委促擴大適用範圍

「反滲透法」去年一月十五日公布施行至今，沒有一人被移送法辦。（資料照）

2021/07/05 05:30

〔記者謝君臨、陳鈺馥／台北報導〕中共對台紅色滲透嚴重，但「反滲透法」去年一月十五日公布施行至今，沒有一人被移送法辦，被外界質疑「反滲透法」反不了滲透。行政院五月曾函送該法執行狀況予立法院，並分析零案件數的四大原因。民進黨立委郭國文認為，主因在於該法規範的行為態樣限縮於選舉相關行為，但滲透是不分選舉期間或平日的，應擴大適用範圍。

政院報告指出，反滲透法施行迄今尚無涉嫌違法案件，分析可能原因為：第一，「反滲透法」施行後，已產生一定嚇阻作用，以致可能的滲透作為已轉為觀望或暫時擱置。第二，「反滲透法」施行後不久，即遭遇嚴重特殊傳染性肺炎疫情，造成兩岸人員往來大幅縮減、接觸與互動的機會也因此限縮。

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第三，「反滲透法」聚焦於民主政治核心領域的行為，政治獻金、助選、遊說、集會遊行、選舉罷免等，故違法案件會受到時間因素影響，例如選舉期間之違法案件數量可能較多。第四，「反滲透法」施行後，司法機關偵辦人員對於相關規範的掌握與瞭解，以及對於疑似案件的佈建、蒐證與偵辦，都需要時間進行。

對此，郭國文表示，他認為只有第三點比較成立，因為這部法案最大的問題，就在於它主要規範的是選舉相關行為，多為選舉期間適用，問題是，境外敵對勢力的滲透不分選舉或平時，若能將違法態樣擴大適用於平時，就不會連一件涉嫌違法的案件都沒有。

事實上，郭國文已提「反滲透法第六條條文修正草案」，將刑法殺人、傷害、恐嚇、毀損、妨礙電腦使用等罪章納入該條文，以擴大加重刑責範圍，提高幫助敵對勢力滲透的成本，避免因潑漆、潑糞的刑責輕微，而讓犯嫌有恃無恐。

民眾黨立委張其祿指出，反滲透法在執行上確實沒有當時想的這麼容易，一是要有資金等滲透，再者要怎麼去認定。張說，該法是重要的，也有政策方向，但徒法不足以自行，執行端需要好好研究。

時代力量立委邱顯智質疑，中共會因為你立法就被嚇阻？沒有案件、裁罰，光憑法條就有辦法嚇阻？「我是覺得很奇怪」。邱說，應可擴大該法適用範圍，除選舉的相關違法態樣，其他態樣也有滲透的問題，例如在澳洲、美國也不限於選舉的態樣。

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