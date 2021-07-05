用台灣人統戰！ 中國培訓300台青

中共統戰團體「中華全國台灣同胞聯誼會」在漳州的閩南師範大學設立優秀台胞培訓基地，截至今年六月已培訓近三百名學員。（取自網路）

2021/07/05 05:30

學者示警 慎防中共培養統戰先鋒種子 滲透台灣

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為落實中共總書記習近平倡導的「兩岸一家親」理念，推進兩岸關係和平發展與祖國統一，中共統戰團體「中華全國台灣同胞聯誼會」在漳州的閩南師範大學設立優秀台胞培訓基地，截至今年六月已培訓近三百名學員。台灣學者示警，中共正訓練台人做統戰先鋒種子，未來須防範這些人滲透影響社會。

請繼續往下閱讀...

在漳州開班授課 掌握習論述

據了解，今年正值中共建黨百年，全國台聯、統戰部等單位特選在漳州舉辦「二○二一全國台聯系統幹部暨優秀中青年台胞培訓班」，去年九月至今年六月，共舉辦六期，已有近三百名學員完成訓練結業，貫徹掌握習近平對台工作的重要論述，以及新時期中央對台方針政策。

在培訓過程中，教師會要求學員重溫入黨誓詞，也須學習領會習近平思想，掌握中共中央對台政策，認識當前兩岸關係複雜嚴峻，並肩負起對台工作的使命，未來須把完成祖國和平統一當成畢生志業。

中共為加強文化統戰，會進行「閩南話」教學及推廣「兩岸一家親」入島入心，積極培訓第三代台胞心向中國，強調血濃於水的兩岸親情，積極打造台聯骨幹、樣板青年台胞，在完成培訓後，用以對外宣傳「卅一條對台措施」 、「農林廿二條措施」等促進兩岸融合發展的政策。

另外，中共運用在閩南師大成立的「兩岸一家親研究院」，為台胞培訓班進行專題授課，課程內容包含閩南文化在台灣、中國經濟實力對解決台灣問題的影響、習近平在「告台灣同胞書」發表四十週年紀念會「探索一國兩制台灣方案」重要講話等。

國立成功大學政治系教授洪敬富昨日受訪表示，習近平思想已寫入中共黨章及憲法，新聞記者、青年學子需鑽研學習，對岸在福建開辦青年台胞培訓班，明顯是要培養先鋒種子，推進習近平指示以「通惠情」促融發展。

中共兩手策略 促融統戰

「用台灣人統戰台灣人！」洪敬富提醒，中共積極培訓台灣青年執行對台統戰工作，這些人將來可能回台發揮影響力或滲透各行各業，當起兩岸融合發展的對接橋樑，遠比中國人來做更有效果，可能會對台灣造成深層影響。

他指出，「兩岸一家親研究院」是專給共產黨收集調研台灣資訊的智庫機構，中共對台藉「兩岸一家親」旋律，讓台灣老百姓誤以為這是善意，基本上就是兩手策略，一方面軍事威脅恫嚇，另一方面「軟的更軟」，以利促融統戰工作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法