好心肝爭議 議員質疑喬疫苗 黃珊珊秀截圖自清

簡舒培、黃珊珊說法對照

2021/07/02 05:30

〔記者楊心慧、蔡亞樺、郭安家、蔡思培／台北報導〕台北市爆發好心肝診所打疫苗爭議，台北市議員簡舒培昨拿出衛生局內部群組LINE截圖，指好心肝基金會董事長許金川曾聯繫副市長黃珊珊，質疑黃交代衛生局給疫苗。黃昨也出示部分截圖，澄清絕無要求衛生局配發疫苗給好心肝，反嗆「沒有做的事情不要栽在我頭上」。

反嗆「沒做的事不要栽在我頭上」

簡舒培提供的截圖，包含好心肝診所拿完疫苗，許金川傳給黃珊珊表達感謝，並說「一五○支（疫苗）昨晚十點前全部打完，全體醫護人員很高興可以為民服務」，希望能再撥疫苗，診所一天可打一千人；截圖也顯示許在六月八、九日與黃聯繫。

請繼續往下閱讀...

黃珊珊昨天下午臨時決定透過YouTube直播澄清，並公布她與友人對話多張截圖。黃表示，她六月六日收到許金川透過友人「Ben」傳的訊息，希望好心肝參與大規模施打計畫；當時她回覆友人，北市大量疫苗快打計畫規劃中，由於涉及保存設備、副作用急救的問題，將由中央訂的標準來決定開放。

黃說，八日早上朋友轉來許的訊息，說已拿到疫苗，很感謝她，但當天她沒看訊息，因三日至八日身體有狀況，晚上都在仁愛醫院休息打點滴。當晚她看到新聞報導有診所排隊施打疫苗，她認為可能是好心肝診所，於是向友人要許的電話，要求他們快說明。

黃珊珊表示，她曾向友人表達，不明白為何許金川要謝她，她並未幫忙任何事，絕沒有幫忙要疫苗；她當民意代表二十幾年，合法不合法以及能不能做的，內心都有一把尺，不會要求官員做違反規定的事。

黃珊珊說，六月九日上午她才第一次和許金川用簡訊聯繫，問許施打對象有哪些人？並要求他們清楚說明。九日她從仁愛醫院出院回來，想到好心肝有與她聯絡的事情，便把和友人以及許金川的對話貼在市府群組，讓市府人員查明，若她與許熟識，先前根本不必透過友人。

議員林穎孟則質疑，將好心肝中介給衛生局承辦股長的是衛生局某位專委，此人與好心肝是舊識，但台北市府日前調查報告隻字未提，僅將新增內容給北市府廉政委員會，應釐清專委角色、市府高層是否介入？對此，衛生局專委無奈表示，衛生局本來就認識醫院很多人員，當初好心肝是來詢問如何成為合約院所，於是請對方與負責疫苗的股長聯絡。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法