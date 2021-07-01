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    白宮︰台灣取得疫苗途徑遭截斷

    美國白宮發言人莎琪指出，捐贈疫苗給台灣是因台灣取得疫苗途徑被截斷。圖為美捐贈疫苗於上月二十日運抵桃園機場，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（右）與AIT台北辦事處長酈英傑（左）前往接機。（資料照）

    美國白宮發言人莎琪指出，捐贈疫苗給台灣是因台灣取得疫苗途徑被截斷。圖為美捐贈疫苗於上月二十日運抵桃園機場，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（右）與AIT台北辦事處長酈英傑（左）前往接機。（資料照）

    2021/07/01 05:30

    〔記者呂伊萱、簡惠茹、洪友芳／綜合報導〕台美召開第十一屆TIFA視訊會議，外界好奇美國是否以疫苗換取台灣半導體作為交換條件，對此，白宮發言人莎琪予以否認。莎琪並指出，捐贈台灣是因台灣取得疫苗途徑被截斷。

    美台互動持續升溫，美國捐贈二百五十萬劑莫德納疫苗給台灣，這批疫苗已於台灣時間六月二十日運抵台北。

    美國白宮發言人莎琪六月廿九日在「空軍一號」被媒體問到，是否有任何跡象表明，美國決定提供台灣疫苗，在某種程度上是要從台灣獲取半導體的交換條件。

    莎琪回應，不該有這樣的揣測。她指出，他們（台灣）取得疫苗的途徑被截斷，「這是一個因素」。

    台積電曾請求美協助取得疫苗

    由於美國商務部長雷蒙多日前受訪指出，台積電高層與她談話時，請求美國協助取得新冠病毒疫苗，引發外界再度聯想晶片換疫苗之說，但不僅白宮否認，台積電昨天也表示，相信為台灣獲得疫苗，有助保護社區並且確保正常運作，並重申遞件申請洽購疫苗捐贈疫苗仍為BNT，正努力中，並沒有想買美國疫苗。

    雷蒙多二十九日接受路透訪問表示，台積電高層與她談話時，請求美國幫忙，也向白宮官員談過此事，希望協助取得新冠病毒疫苗，「我們有所回應，也當然想當個好夥伴，我認為這確實會有幫助」。

    對於中國不滿美台重啟貿易談判，莎琪則指出，無論是公開場合還是私底下，美國已經清楚表達對中國對台侵略的日益關切。她批評，中國加大恫嚇力道損害台灣民主，美方會持續對北京相關作為表達強烈關切，也會繼續關切中共威嚇其他區域成員的行徑。

    美國證實台灣取得疫苗的途徑被截斷。立法院民進黨團書記長羅致政說，民進黨這段時間不斷向國內民眾說明，的確有政治干擾台灣取得疫苗，白宮說法也證實有這樣的干擾存在，這個干擾就是中國因素，不論BNT或上海復星，很遺憾國內有一部分的人也配合中國干擾打亂疫苗採購進程。

    立委批國民黨配合中國進行干擾

    立委鄭運鵬也指出，國民黨在台灣「以疫謀亂」，配合中國的「以疫逼統」，美國和日本用最短時間支援台灣疫苗，就是因為他們認知到中國的政治目的，很遺憾看到國民黨趁這波疫情以疫作亂。

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