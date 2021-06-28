監委擬約詢陳時中 蘇揆：不厚道

行政院長蘇貞昌。（行政院提供）

2021/06/28 05:30

〔記者李容萍、吳柏軒、林良昇／綜合報導〕國內武漢肺炎疫情持續蔓延，行政院長蘇貞昌昨天到桃園市視察即將通車的國道三號高原交流道時，被問到監察院將就「三＋十一」決策過程、疫苗整備與採購等案兵分四路調查，且擬約詢中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，蘇揆表示，這種時候來苛責，相當不厚道、也非常不公平，但不會迴避。

陳時中昨受訪時回應指出，監察院是本於職權做相關事情，他會尊重調查。

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蘇貞昌說，大家看到，去年一整年台灣的防疫工作做到世界最好、經濟發展第一。現在因為變種病毒肆虐，疫情有新的衝擊，防疫團隊也夜以繼日的努力，在這種時候反過來苛責陳時中、苛責防疫團隊，這是相當不厚道，也非常不公平。

蘇貞昌也表示，他尊重監察院的職權行使，也呼籲防疫團隊現在夜以繼日的工作，希望能夠全心全力，如果監察院要在這個時候來約詢，表示尊重，也不會迴避，基於相關行政職權會妥為說明。

另，慈濟基金會申請洽購五百萬劑ＢＮＴ疫苗，蔡英文總統與慈濟創辦人證嚴法師通話，允諾協助，國民黨主席江啟臣昨批評，最近指揮中心讓這些團體碰軟釘子，再由蔡總統出來開綠燈或授權，讓外界看到是在演黑白臉、唱雙簧，演不好看的封建大戲，讓大家看了覺得很噁心。

蘇貞昌則表示，政府會以同樣的態度，積極協助各方力量爭取到台灣最需要的疫苗。

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