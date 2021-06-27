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    首頁　>　政治

    一週大事〉美援台250萬劑莫德納疫苗

    美國政府援助台灣的250萬劑的莫德納疫苗20日下午4時30分運抵桃園機場，中央流行疫情中心指揮官陳時中（左）、美國在台協會（AIT）台北辦事處長酈英傑（右）前往桃園機場接機並關切卸載及後送作業。兩人也在疫苗旁舉起寫上「感謝美國政府提供台灣250萬劑COVIN-19疫苗」的手牌合影，突顯台美同心協力共同對抗這一次的疫情友好關係。（記者朱沛雄攝）

    美國政府援助台灣的250萬劑的莫德納疫苗20日下午4時30分運抵桃園機場，中央流行疫情中心指揮官陳時中（左）、美國在台協會（AIT）台北辦事處長酈英傑（右）前往桃園機場接機並關切卸載及後送作業。兩人也在疫苗旁舉起寫上「感謝美國政府提供台灣250萬劑COVIN-19疫苗」的手牌合影，突顯台美同心協力共同對抗這一次的疫情友好關係。（記者朱沛雄攝）

    2021/06/27 05:30

    國內：

    ●美國援台的二五○萬劑莫德納疫苗廿日抵台；日本外相茂木敏充廿五日也宣布，將追加提供台灣一百萬劑AZ疫苗。

    ●中央流行疫情指揮中心廿三日宣布，全國疫情警戒第三級延長到七月十二日；全國中小學延後兩天至九月一日開學，讓學校做好防疫消毒準備。

    ●行政院廿四日公布紓困四．○精進版方案，將發萬元生活補貼給部分工時受僱勞工，初估四十一萬人受惠；住宅用戶六月不實施夏季電價。

    國外：

    ●加拿大、美國等四十四國廿二日在聯合國人權理事會發表聯合聲明，呼籲中國允許聯合國人權事務高級專員巴舍萊進入新疆，了解維吾爾族等少數族裔人權狀況。

    ●德國國防部長康坎鮑爾廿二日與日本防衛大臣岸信夫視訊會談，康坎鮑爾在會中強調日本對德國參與亞太的重要性，並考慮派艦監視北韓走私。

    ●香港蘋果日報廿四日出版最後一份報紙走入歷史，社論痛陳香港新聞自由已淪為暴政犧牲品，美國總統拜登呼籲北京停止打壓媒體。

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