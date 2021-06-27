新疆人權聲明》中國扣疫苗 逼烏克蘭閉嘴

美聯社引述外交官員說法，北京揚言扣押中國製武漢肺炎疫苗，威脅烏克蘭退出日前四十四國要求實地調查新疆維吾爾族人權連署。圖為中國科興疫苗。（路透檔案照）

2021/06/27 05:30

美聯社：44國連署要求實地調查 烏克蘭被迫退出

〔編譯管淑平／綜合報導〕美聯社廿五日引述外交官員說法，中國拿疫苗威脅烏克蘭，要求該國退出日前四十四國要求實地調查新疆維吾爾族人權狀況的連署，否則將扣押原訂要提供烏克蘭的中國製武漢肺炎（新型冠狀病毒病，Covid-19）疫苗。

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50萬劑科興疫苗 中國威脅扣留

烏克蘭原本也參與這項連署，但在廿四日退出，透露消息的兩名西方外交人士說，基輔當局是遭到中國政府警告，若不退出連署，中國就會扣住原訂運往該國的至少五十萬劑疫苗。烏克蘭駐聯合國日內瓦辦事處廿五日在官網發布消息，「烏克蘭已退出關於中國新疆的共同聲明」。

烏克蘭衛生部長史蒂巴諾夫（Maxim Stepanov）表示，烏克蘭之前已同意向中國科興生物科技公司採購一百九十萬劑疫苗，到五月初為止收到一百二十萬劑。

北京施壓他國 升高至危及人命

美聯社指出，過去中國政府就時有在日內瓦外交圈或他國施壓其他國家力挺中國，或者不要支持批評、質疑或要求詳細檢視中國人權狀況的聲明。但是最新傳出的施壓事件，代表北京升高這類動作，反抗外界對其人權紀錄的批評，減少國際的關注，而且這次還有可能危及健康、甚至性命。

一名西方外交官稱，這是中國「強硬」外交的跡象；另一名外交官說「據稱基輔壓力很大」，並指烏克蘭代表團前一晚透露「需要退出」。

烏克蘭政府和中國外交部、中國常駐聯合國日內瓦辦事處發言人尚未回應此事。美聯社指出，聯合國人權理事會允許成員國，在會期結束後兩週內，都仍可以加入連署或決議案，目前的會期從廿一日起，到七月十三日結束，因此此事仍可能有變化。

加拿大、美國等四十四國廿二日在聯合國人權理事會會議上發表聯合聲明，指可信報告指出，新疆有超過一百萬人遭任意監禁，當地不成比例地廣泛監視維吾爾族和其他少數民族，力促中國允許包括聯合國人權事務高級專員在內的獨立觀察員，「立即、不受阻撓、且有意義地進入新疆」，了解當地人權狀況。

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