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    共軍075兩棲攻擊艦布局南海 國軍︰有相對應武器可反制

    瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所全球軍事開支調查顯示，中國去年軍費連續第二十六年增加。圖為中國海軍「運城號」飛彈護衛艦二○一六年七月在海南島和西沙群島附近海域演習。（美聯社檔案照）

    瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所全球軍事開支調查顯示，中國去年軍費連續第二十六年增加。圖為中國海軍「運城號」飛彈護衛艦二○一六年七月在海南島和西沙群島附近海域演習。（美聯社檔案照）

    2021/04/27 05:30

    東沙、太平島防衛 可有效嚇阻

    〔記者涂鉅旻、編譯管淑平／綜合報導〕中國解放軍首艘四萬噸級「○七五」兩棲攻擊艦本月廿三日正式成軍，其配屬共軍南部戰區海軍，將對我國東沙、太平島及南海諸國防衛構成考驗。對此，國安局長陳明通昨表示，國安局有掌握此消息。國防部戰規司長李世強則說，針對中共從過去的兩棲型態到三棲進犯，國軍都有相對應武器，但不適合公開說明。

    中國國家主席習近平本月廿三日赴中國海南島三亞出席「○七五」兩棲攻擊艦「海南號」、「○五五」驅逐艦「大連號」、「○九四Ａ」型彈道飛彈核潛艦「長征十八號」成軍活動，對於南海諸國防衛構成挑戰，引發各國高度關注。

    立法院外交及國防委員會昨邀請陳明通進行專案報告、備詢。他會前受訪表示，國安局掌握中共艦艇在三亞成軍的資訊，中共在南海布局，已造成周邊地區緊張關係。

    民進黨立委蔡適應質詢時問，中國「海南號」兩棲攻擊艦能搭載直升機、登陸艇、戰甲車與士兵，對台灣本島及外島有相當大的威脅，但我國位於南海的東沙島、太平島上，目前只有「紅隼」反裝甲火箭彈等軍備，能否擋住共軍？海巡署長周美伍答詢表示，海巡署都是配備防衛性武器；若有威脅，將協調友軍單位協助。

    全球軍費去年不減反增 中國連26年成長

    李世強表示，針對中共過去的「兩棲進犯」型態到「三棲進犯」，國軍都有相對應武器，但武器類型不適合公開說明。蔡適應數度追問，國軍現有武器是否能達到東沙、太平島，並進行有效嚇阻？李世強皆堅定回答：「可以。」

    另外，瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）二十六日發表報告指出，儘管去年武漢肺炎席捲全球，全球軍費卻不減反增，增加二．六％，達到近二兆美元；美國、中國和俄羅斯二○二○年均提高軍事開支，中國更是連續二十六年增加。

    報告指出，去年全球軍費增加至一兆九八一○億美元（約五十四兆台幣）。中國去年軍費增加一．九％，在全球僅次於美國，估計達二五二○億美元。

    美國去年軍費增至七七八○億美元，增幅四．四％，佔全球總軍費三十九％。俄羅斯軍費增加二．五％，為六一七億美元。在亞洲和大洋洲地區，除了中國，印度、日本、南韓和澳洲依序為另外四大軍事開支國。

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