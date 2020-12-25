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    首頁　>　政治

    中共兩慢速機 又擾我西南空域

    中共一架「運八」反潛機、一架「運八」遠干機昨自台灣海峽中線以南進入我防空識別區，隨後循原路線折返。（資料照，國防部提供）

    中共一架「運八」反潛機、一架「運八」遠干機昨自台灣海峽中線以南進入我防空識別區，隨後循原路線折返。（資料照，國防部提供）

    2020/12/25 05:30

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕根據國防部發布「即時軍事動態」揭示，中共一架「運八」反潛機、一架「運八」遠干機昨自台灣海峽中線以南進入我防空識別區，隨後循原路線折返；國軍依照慣例，派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

    根據國防部統計，截至昨日為止，中共軍機今年十二月已十五度擾我西南空域。另，根據國防部公布圖資，昨日擾我西南空域的中共二架慢速機，皆距離我國海岸線上百浬，距離中科院近日排定進行「火砲試射」的九鵬基地相當遠。

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