中共兩慢速機 又擾我西南空域

中共一架「運八」反潛機、一架「運八」遠干機昨自台灣海峽中線以南進入我防空識別區，隨後循原路線折返。（資料照，國防部提供）

2020/12/25 05:30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕根據國防部發布「即時軍事動態」揭示，中共一架「運八」反潛機、一架「運八」遠干機昨自台灣海峽中線以南進入我防空識別區，隨後循原路線折返；國軍依照慣例，派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

根據國防部統計，截至昨日為止，中共軍機今年十二月已十五度擾我西南空域。另，根據國防部公布圖資，昨日擾我西南空域的中共二架慢速機，皆距離我國海岸線上百浬，距離中科院近日排定進行「火砲試射」的九鵬基地相當遠。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法