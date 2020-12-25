川普否決國防授權法 批送給中俄禮物

美國總統川普廿三日正式否決國防授權法案，並批評該法案是「送給中、俄的禮物」。（路透）

2020/12/25 05:30

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕曾多次透過推特表達否決二○二一年國防授權法案（ＮＤＡＡ）意願的川普，終於在法案送抵白宮十天後，廿三日正式行使否決權，批評預算總額超過七千四百億美元的該法案是「送給中、俄的禮物」，將法案退回眾議院。不過，美國國會已決定下週重新表決，預料將可推翻川普的否決。

國會擬下週表決翻盤

根據規定，參、眾兩院有權以三分之二同意推翻總統的否決。眾議院預計於廿八日表決，假如法案再度於眾議院通過，參議院將於廿九日重新開議並投票。外界普遍認為，國會將成功推翻川普的否決。

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川普在否決書中表示，二○二一年國防授權法案未囊括重要的國安措施，不僅限制撤回美國駐外軍人的數量，還更改目前以南北戰爭時期美利堅同盟國軍事將領命名的軍事基地名稱。除此之外，川普也反對與「美國優先」矛盾的國安與外交政策，以及給予社群媒體公司責任保護的「通訊端正法」第二三○條。

國防授權法案從一九六一年首次通過後，未曾被否決過，兩黨議員皆不贊同川普行使否決權。民主黨籍的眾議院議長裴洛西批評川普「行動輕率，打擊軍隊、危害國安，更破壞國會的意志」。共和黨籍參議員殷霍夫表示，國防授權法案對美國國安與軍隊相當重要，過去五十九年都順利通過。

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