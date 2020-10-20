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    首頁　>　政治

    禁簽一中承諾書 44件校際合作符規定

    教育部長潘文忠。（記者簡榮豐攝）

    教育部長潘文忠。（記者簡榮豐攝）

    2020/10/20 05:30

    〔記者林曉雲／台北報導〕七十二所大學在三年前因中國要求而簽署一中承諾書，教育部僅糾正未開罰。教育部長潘文忠昨在立法院教育及文化委員會答詢表示，教育部糾正大學後，通函各校須嚴守學術自由的規範，且須將書約及各種附件事前送教育部跨部會嚴審，提醒勿踩紅線，迄今僅同意大學提出的四十四件校際合作之書約，確認均符合沒有政治條款之規定。

    民進黨立委黃國書質詢時質疑，我國大學沒有再配合中國要求簽署一中承諾書，但一○七學年和一○八學年仍有兩萬多名中國研修生來台。他擔憂是否有可能學校做兩套書約？是否私下簽一中承諾書？要求教育部徹查。

    潘文忠表示，如果有個案檢舉，教育部當然會徹查，嚴防政治介入。潘說，我國對於兩岸學術交流採取開放立場，但不能失格，一中承諾書清查之後，已建立一套讓學校明白的規範，因此後來將書約及相關附件均列為備查項目，由教育部和陸委會進行跨部會審查，大學即有所改善。

    黃國書也詢問最近中國頂尖高校思政課增設「習思想」一事，潘文忠答詢表示，我國政府對青年交流採取開放態度，但不鼓勵學生去中國讀書，最近也察覺到中國有很多計畫措施在推思想課程，教育部會明確提醒學校和學生，要有所戒心和提防。

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