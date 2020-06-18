捷克參院議長接見我代表︰訪台團報名踴躍

捷克參議院議長維特齊（左）將訪台，十七日接見我駐捷克代表柯良叡（右），討論訪台行程。（取自捷克參議院網站）

2020-06-18 05:30:00

〔記者呂伊萱／綜合報導〕捷克參議院議長維特齊將於八月底至九月初訪台，他十七日接見我駐捷克代表柯良叡，討論訪台行程。維特齊會後表示，報名訪團的人數超過專機名額，屆時可望有多位議員和企業代表隨行。

維特齊九日宣布出訪台灣，時間定在八月三十日到九月五日。在捷克憲法中，參議院議長地位僅次於總統，此次訪問將是捷克歷來訪台最高層級政要。

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維特齊昨在參議院正式接見柯良叡，參議院會後公布雙方會談照片。從照片可見，桌上擺設捷克和中華民國的國旗。

根據捷克新聞社報導，維特齊會談後表示， 許多人主動報名想加入訪台代表團，人數超過專機可容納名額，他只好被迫篩選。參議院的興趣也很高，有七名參議員有意願隨行。

維特齊預期，代表團將有學界和企業界的成員，企業界包括新創公司以及與台灣有往來的公司等。參議院正與捷克各政府部會協調訪台行程， 希望能推動捷克與台灣在經濟、科技與文化的合作。

維特齊的台灣行計畫在捷克引起廣泛討論，中國大使館強烈表達反對，媒體也傳出捷克大企業怕惹惱中國，因此不願參與此次訪問行程。維特齊昨受訪時未透露是否有大企業代表隨行。

此外，捷克總統齊曼、總理巴比斯和外長派提賽克，近日也紛紛因顧忌影響與中國關係，對此行程都表示「不建議」。不過維特齊宣布訪台行時，表示他已深思熟慮，是經各方討論與交換意見後的決定。

捷克參議院議長維特齊與我方會談，桌上擺設捷克和我國國旗。（取自捷克參議院網站）

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