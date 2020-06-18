立委︰Fortinet有中國背景 政府採購近5億

民進黨立委林俊憲昨表示政府資訊採購供應商Fortinet具中國背景。（記者王藝菘攝）

2020-06-18 05:30:00

Fortinet︰是百分之百美國公司

〔記者謝君臨、涂鉅旻、陳炳宏／台北報導〕民進黨立委林俊憲昨召開記者會，指控政府資訊採購的重要供應商Fortinet具有中國背景，且Fortinet去年才因將中國製產品偽裝成美國製賣給美軍，遭美重罰一六三五萬元；但近六年來，我國至少向Fortinet採購了近五億元的設備，其中包括國防部、國安局等機敏單位，恐成國家資安的一大漏洞。

採購方含國防部、國安局

國安單位回應表示，資安相關採購皆依法辦理與確實驗收，並和行政院資安處保持密切合作，藉此保障國家資訊安全。

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政院︰有中資設備機關先禁網

行政院資通安全處長簡宏偉說，目前的具體作法，是從政府的共同供應契約開始，在選擇階段就排除；行政院會持續加強與國外資安相關單位的合作。至於目前尚有中資設備的機關，若來不及汰換，會先禁止其接上公務網路。積極作法則是培植國內資安產業，使國產設備比例逐漸升高，降低進口設備的風險。

Fortinet則發表聲明表示，Fortinet總部位於美國加州，資金是透過合法機制來自全球投資人，是一家百分之百的美國公司，且Fortinet防火牆是符合ＴＡＡ標準的國家生產，目前大部分防火牆是在台灣生產製造，產品銷售也完全符合台灣政府的資安法令和相關採購法規。Fortinet在台員工人數近兩百人，其中研發人員超過一百人。

中製品誆美製 去年被美罰1635萬

林俊憲昨質疑，Fortinet的主要產品為防火牆，其總部雖在美國，但董事會成員多為中國人，其負責人謝青更出現在中國官方發行的建國六十五週年紀念肖像郵票中，並大篇幅介紹他的故事，顯見與中共官方關係良好。

林俊憲說，Fortinet去年因竄改產品原產地，將中製改為美製，遭美裁罰一六三五萬元。台灣這麼多機敏單位都採用其設備、軟體，難保不會有中製產品偷渡入台，如同特洛伊木馬潛伏在政府機關，隨時可能引爆資安危機。

林俊憲指出，政府機關這六年來，僅共同採購就向Fortinet採購了近五億元的設備，還不包含專案招標的部分。其中光國防部、國安局就各採購了約一千萬元、近五十項的設備，是否被用於高度機密的場所則不得而知。

林俊憲表示，政院近日發布政府機關使用中國廠牌資通設備的調查報告，共三十八個中央機關、一○八個地方機關仍在使用；他要求政府應拿出魄力，若有疑慮應立即下架或禁購，避免更多政府機關資訊被攔截、掌握。

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