我業者籲政府單位 全面盤點護資安

民進黨立委林俊憲(左)舉行「潛在政府機關中國製資安間諜還有多少」記者會（記者王藝菘攝）

2020-06-18 05:30:00

〔記者陳炳宏／台北報導〕立委踢爆政府資訊採購供應商Fortinet具有中國背景。國內資安業者提出三項建議，應該儘速「盤點政府各單位的資訊軟硬體」、「盤點各單位的資安防護措施」及「盤點各單位的資安告警資料」。

奧義智慧科技共同創辦人吳明蔚表示，資安攻防是沒有煙硝戰爭，向來容易被忽視，建議應儘速盤點各單位的資訊軟硬體及資安防護措施，儘管公部門有分類分級資安應辦事項，但實務上仍得根據單位目前的資安勢態做動態調整與強化，唯有決策者持續規劃精進作為，才不會被攻擊者打出突破口。

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吳明蔚還建議，公部門也應盤點各單位的資安告警資料，因為新型態的駭客，擅長用組合招數連續攻擊與拉大打擊面入侵；傳統的資安監控必須升級至人工智慧導向及結合大數據分析，才能在更短的時間進行更大範圍的數據分析，以揪出高隱匿性的駭侵樣態。

也有資安業者認為，Fortinet背後或有中國人與中資，美國先前應該是實質掌握高層與董事會幾乎都是中國人，才會在敏感採購時查核到並加以排除；但Fortinet在資安界是出了名的便宜又大碗，等於是資安界的華為，使用的單位並不少。

業者指出，國際廠商利用扁平化的產業分工與全球布局，都是正常現象，但今年美國嚴格查核，就直接抓出來，像Zoom過去沒有人認為它有問題，但不知受中國影響如此深，建議使用單位應儘速尋找替代方案，若沒辦法替代，至少要能夠嚴密監控，特別是注意資安告警，例如當防火牆偵測到自動安裝程式或傳輸任何資料給網路上用戶時，應有方法快速告警。

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