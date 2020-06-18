高雄市長補選》蔡英文：高雄給民進黨教訓 也給補考機會

民進黨中常會昨日通過徵召行政院副院長陳其邁投入高雄市長補選，民進黨主席蔡英文（中）及桃園市長鄭文燦（左二）、台南市長黃偉哲（右一）、秘書長林錫耀（左一）等一同出席提名記者會，為陳其邁（右二）造勢加油。 （記者劉信德攝）

2020-06-18 05:30:00

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中常會昨通過徵召提名行政院副院長陳其邁投入高雄市長補選，兼任民進黨主席的蔡英文總統於提名記者會上表示，高雄人曾經給我們教訓，現在高雄人給民進黨補考機會，我們派出最強戰將就一定要贏。

向陳其邁下達兩任務：

化解對立、找回高雄光榮感

蔡英文指出，中常會毫無懸念徵召陳其邁參選高雄市長，說是徵召，更好的說法應該是民進黨派出陳其邁參選，因為他是我們最強的戰將，也是最適合的候選人。陳其邁是高雄子弟，當過立委、政務官、代理市長、參選過市長，現在是行政院副院長，從基層到中央，陳其邁是歷練最完整的戰將。

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談及二○一八年高雄市長選戰失利，蔡英文說，此事對她和陳其邁都是很大的衝擊，但失敗是人生最重要的導師，越痛的教訓可以讓我們再次站起來的決心越堅強。

蔡英文表示，陳其邁擔任行政院副院長時，有人冷嘲熱諷，說內閣是敗選者聯盟，她則對陳其邁說：「留下來，這是機會，拿出表現，大家才知道你的好在哪裡。」經歷非洲豬瘟、武漢肺炎考驗，陳其邁在公共議題上的專業，協調折衝上的能力，大家都有目共睹。在中央歷練這段時間，陳其邁也沒有忘記他對高雄所做過的承諾。

蔡英文接著對陳其邁下達兩項任務：第一，上次沒有做好的地方，要讓高雄看到我們的改變，跑得不夠勤的地方要多跑，人民對我們有誤解的地方，更要彎下身盡力說明解釋，有誤會要努力解釋，要冰釋，有對立要想辦法化解；對前任市長施政，若有好規劃，就繼續接著做，有被拖延推辭的事情，就要加速推動。真心建設高雄，絕對不會黨同伐異。第二，要用最快速度讓市政步上軌道，找回高雄光榮感，剩下兩年要當四年來衝，落後的建設要一天當作兩天來趕。

蔡強調，她要告訴所有民進黨的同志、戰友及支持者，高雄人曾經給我們教訓，現在高雄人也給民進黨補考的機會。我們既然派出了最強的戰將，就一定要贏。高雄的未來發展，是高雄人的寄望，我們要超越派系考量、超越政黨考量，上下一心，團結一致，整個民進黨唯一目標，就是把這一仗打贏。

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