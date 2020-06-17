高市議長補選 國民黨推「阿姑」曾麗燕

高市議員曾麗燕可望代表國民黨參加議長補選。（記者王榮祥攝）

2020-06-17 05:30:00

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會國民黨團昨在高市黨部召開閉門會議，經兩輪假投票後，「阿姑」議員曾麗燕（見圖，記者王榮祥攝）以十七票對現任副議長陸淑美的十四票，驚險勝出，代表國民黨補選高市議長；曾麗燕感謝議員的支持，陸淑美則表示尊重大家。

前立委林宏宗妻 連任四屆議員

曾麗燕今年六十七歲，國立高雄應用科技大學（現為國立高雄科大）觀光暨餐旅管理研究所碩士，連任四屆市議員，先生為前立委林宏宗，因輩分夠、為人溫和，被議員同事尊稱「阿姑」。

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國民黨高市黨部主委莊啟旺會後提醒，為確保議員同志團結齊心，全體議員應以黨提名人選「記名」投票；如有跑票，將以黨紀處分。

民進黨團總召韓賜村指出，尊重國民黨提名人選，也肯定「阿姑」曾麗燕的資歷與人和；民進黨預定下週開會討論人選，主要考量目前仍是前議長許崑源治喪期間。

綠營人士︰可能藉此穩住正副議長

綠營人士指出，原本外界推斷應該會由副議長陸淑美扶正，結果卻由曾麗燕出線，可能藍營內部意見分歧，也可能是藉此穩住正副議長，避免陸淑美補選議長後，副議長須改選可能衍生的變數。

國民黨議員昨下午討論議長補選事宜，已故議長許崑源夫人林絲娛到場致意，感謝議員對先生的支持與陪伴，並呼籲黨籍議員，現在國民黨完全沒有分裂本錢，一定要團結對外。

黨部指出，為穩定軍心，決定由陸淑美續任副議長，並共同推舉曾麗燕擔任本屆議長補選人選，推舉結果將報中央核定提名。

地方人士透露，昨以假投票方式決定提名人選，經過兩輪投票，曾麗燕十七票、陸淑美十四票，由曾麗燕勝出。

目前高雄市議會共六十五席，國民黨團有卅二席（含一席無黨），民進黨團有廿六席（含一席台聯），無黨團結聯盟四席（含一席親民黨），時代力量二席，無黨籍一席。

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