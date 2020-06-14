監委提名大換血 僅7人續任

立法院月底將召開臨時會處理監委人事，總統府本週將公布提名名單。據了解，「蔡系」監委高涌誠確定留任。（資料照）

2020-06-14 05:30:00

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院月底將召開臨時會處理監委人事，總統府本週將公布提名名單，據了解，現任監委僅七人留任，其中一名為「馬系」監委，另六名是「蔡系」監委。現任十名蔡系監委，除楊芳玲早已表達無意留任外，包括張武修、楊芳婉與瓦歷斯．貝林也未接獲續任通知。

六留任「蔡系」監委 三人任人權委員

據指出，總統府原訂上週四公布第六屆監委提名名單，因故延至本週公布，最快十五日就會舉辦記者會，對外介紹提名人。監察院長確定由陳菊出任，外傳副院長由現任監委蔡崇義接任，不過，蔡崇義昨對此否認，表示未被徵詢副院長一職。

請繼續往下閱讀...

前總統馬英九提名的十八位監委，監察院正副院長、男性監委皆無續任打算，不過，九名女性監委都提出自薦，據指出，最後僅王美玉獲留任。王為媒體出身，僅擔任過一屆監委，在任內關心人權議題。

至於蔡總統提名的十一名監委，其中陳師孟已在今年一月底辭職，楊芳玲則因健康考量無意續任，高涌誠雖未自薦，不過，在各界推薦下，高涌誠也確定留任。

其他八名蔡系監委由於才上任兩年半，皆爭取續任，不過，在競爭者眾下，最後仍有三人「出局」。

據悉，張武修未獲續任原因是在武漢肺炎期間，頻繁上電視當名嘴，多次被檢舉，引起監察院長張博雅關切；加上台聯去年底在監察院前召開記者會，公布台北市長柯文哲接受監察院器官捐贈案調查的訪談錄音檔、逐字稿，引發洩密疑雲。不過，張武修昨受訪時否認上述說法，但他坦承，至今未接到續任通知，早有心理準備。

據分析，楊芳婉未獲提名是因她的先生為促轉會前副主委張天欽，擔心立院提名審查期間，張天欽案又被拿出炒作。楊昨受訪時僅低調表示，不方便說，等正式名單揭曉才知道。至於瓦歷斯則外傳因另提名其他原住民人選。

至於監察院新成立的國家人權委員會，據了解，六名留任的「蔡系」監委，有一半將擔任人權委員。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法