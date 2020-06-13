反送中週年 10餘團體上街撐港

（記者劉信德攝）

2020-06-13 05:30:00

〔記者陳昀／台北報導〕香港反送中運動一週年，台灣十多個團體昨晚在西門町舉行「反送中一週年，煲底（香港立法會示威區）來相見」紀念活動，跨海連線聲援香港，呼籲台灣民眾持續「撐香港」，共同抵抗中共反民主的侵擾，他們也示警說，一旦香港失守，台灣就是中共下一個武統的對象。

出席團體包含Fridays For Future、小妹防爆團、公投護台灣聯盟、台灣基督長老教會七星中會等十多個團體，以及綠黨、台灣維新、台灣團結聯盟、自由台灣黨等，眾人頭戴象徵香港示威精神的黃色安全帽繞行商圈，高喊「拒絕國安法、台灣撐香港」等口號、吟唱反送中主題曲「唱哈利路亞讚美主」。

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自由台灣黨主席羅宜表示，民進黨雖承諾研議港人人道救援方案，至今卻未見具體措施，民眾應持續關注議題，就算只是在網路發文、分享，都是保持熱度的方式。

小妹防爆團代表指出，「港版國安法」通過後，不少港人開始刪除在網路上支持香港的訊息，可見有多大的恐懼、壓迫，中國也透過不斷傳送假新聞等手段來對待台灣，因此台灣更要持續關注香港，不能變成第二個西藏、新疆。

Fridays For Future代表說，這場集會不是哀悼，而是支援的開始，中國不會放棄對台灣的武統可能性，台灣有義務與香港在一起，若香港失守，台灣就是中國下一個武統對象。

綠黨秘書長張竹芩指出，當前香港雖被強力壓制，但不能放棄，不是看到希望才往前走 ，而是往前走才能看到希望。

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