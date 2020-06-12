香港人道救援方案 持續整合中

陸委會副主委兼發言人邱垂正昨在例行記者會表示，「香港人道救援行動方案」規劃已大體完成，完成所有程序並核定後，會適時對外說明。（資料照）

2020-06-12 05:30:00

〔記者鍾麗華／台北報導〕蔡總統上月廿七日宣布由行政院組成專案，提出「香港人道救援行動方案」，陸委會主委陳明通當時稱相關工作一週內完成，但至今遲未公布。陸委會副主委兼發言人邱垂正昨在例行記者會表示，相關專案規劃已大體完成，完成所有程序並核定後，會適時對外說明。他強調，沒有外界所說難產或延宕的問題，「有時間感，但沒有具體日期」。

因應中共「港版國安法」內容月底出爐

據了解，總統蔡英文和行政院長蘇貞昌在前天每週三的例行會面時，已對香港救援方案進行討論。不過，中共十三屆全國人大常委會第十九次會議將於十八日至廿日在北京舉行，預計「港版國安法」會列入議程，外界預料本月底將會有具體內容出爐，陸委會必須因應外部形勢變遷，進一步妥適規劃，並持續與跨部會、民團進行溝通整合後，才會報到行政院核定，並對外公布。

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邱垂正指出，關於港人協助事宜，「港澳條例」及許可辦法已有所規範，相關機關依據相關法規，以人道原則，積極妥適來處理。

邱垂正說，「香港人道救援行動方案」相關規劃已大體完成，但隨著香港情勢快速變化，以及對「港版國安法」立法情形掌握、香港局勢發展、國際社會對香港後續反應與做法，我方認為還需要精進、完善相關的機制，做更完整細緻的規劃。

行政院發言人丁怡銘說，香港人道救援行動方案會針對情勢發展作更細緻的規劃，專案由陸委會適時對外說明。

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