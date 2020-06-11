阿中部長參選？ 綠看好 藍質疑

阿中部長民調

2020-06-11 05:30:00

〔記者楊淳卉、林良昇／台北報導〕衛福部長陳時中因防疫有成聲望飆漲，頻被點名參選，包括代表民進黨挑戰二○二二年台北市長、新北市長選舉等，陳時中昨被問到參選事宜時，一席「未來很難說」的談話，更增添諸多「想像空間」。民進黨新北市立委蘇巧慧說，不管陳時中要參選哪一個縣市長，大家都會很高興，黨內人士則保留說，距離二○二二年選舉還有一段時間，陳的能量能否延續還要觀察。

民進黨：要觀察陳的能量 能否延續

民進黨立委蔡易餘認為，陳時中適合當首長，不適合參選民代，他也稱讚陳誠懇、幽默、情義相挺，必定是有潛力、爆發力的明星級人物。蔡也分享，他當上立委後，才認識陳時中，但去年競選時，陳時中親自跑到嘉義為他助選，與地方醫界人士交陪時，更從頭坐到尾，沒有部長的架子，非常親切。

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蘇巧慧：陳若選新北 我當助選員

蘇巧慧說，不管陳時中未來要到哪個縣市參選縣市長，大家都會很高興吧，如果陳要參選新北市長，她第一個報名當他的助選員。

不過，民進黨台北市立委何志偉受訪指出，陳時中應該專才專用，適合做什麼就讓他在那裡。他認為，陳時中是國門的守將，不是選戰的戰將，也許這樣說不是最討喜的，但為了陳時中，他要說實話。

民進黨黨內人士坦言，以陳時中目前超高聲望及知名度，若投入選舉，要選哪裡「大家都會讓開」，但距離二○二二年選舉還有一段時間，陳的能量能否延續還要觀察。

也有黨內人士指出，讓陳到地方選舉，陳的個性和肢體語言都不太夠，政治是很消耗的工作，到選戰一對一割喉戰的時候，會消耗掉陳時中，但最後還是要看陳個人的意願。

對於陳時中若參選二○二二年台北市長，國民黨立委林奕華表示，距離選舉還很久，政治變化很快，民眾的滿意或不滿意也很容易變化，且民調高的人是不是能把市長做得好也有疑問，陳時中也許防疫做得好，這和能不能做好台北市政是兩件事。

林奕華：防疫與市政是兩回事

林奕華指出，民進黨內部也有很多人在台北市耕耘許久，若因民調高而提名陳時中，對耕耘已久的民進黨人也不公平，而且提名如果只炒短線、空降，對台灣政治不一定是好事。

國民黨台北市議員李明賢表示，距離選舉還很久，現在拱陳時中參選都是假議題。現階段民進黨最強的政治人物確實是陳時中，但他的專長是防疫，政治又是另一回事，能不能用防疫成績來攻佔台北市長寶座，也要看選民接受度，不能完全畫上等號。

陳時中#阿中部長#參選市長#未來很難說#

防疫有成

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