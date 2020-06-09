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首屆國家海洋日 提出海洋六大政策

第一屆國家海洋日慶祝典禮昨舉行，行政院副院長陳其邁（左二）與海洋委員會主委李仲威共同發布「國家海洋政策白皮書」。（記者姚岳宏翻攝）

第一屆國家海洋日慶祝典禮昨舉行，行政院副院長陳其邁（左二）與海洋委員會主委李仲威共同發布「國家海洋政策白皮書」。（記者姚岳宏翻攝）

2020-06-09 05:30:00

〔記者姚岳宏／台北報導〕海洋委員會昨日在高雄展覽館舉辦「第一屆國家海洋日慶祝典禮」，由行政院副院長陳其邁主持，會場發布「國家海洋政策白皮書」，以「建構生態、安全、繁榮的永續海洋國家」為願景，包括美國在台協會處長酈英傑等國內外人士都拍影片表達祝賀及肯定。

陳其邁表示，這次嚴重特殊傳染性肺炎的發生，讓大家深刻感受到面對疫情的全球化，沒有任何國家可以置身事外，對於海洋的重視及保育也是如此，因此台灣去年底通過《海洋基本法》，明訂每年的六月八日為國家海洋日，彰顯台灣「向海致敬」的決心。

陳其邁指出，海洋委員會也邀集相關產官學研及民間團體制定「國家海洋政策白皮書」，白皮書草案全文約五萬三千字，提出「建構區域戰略思維，保衛海域主權權益」、「落實海域執法作為，促進區域安全合作」等六大政策目標，做為研擬與推動海域安全法、海洋保育法及海洋產業發展條例等重要海洋法令之立法依據。

國際友好單位暨政府行政團隊、ＮＧＯ團體、產業學界昨均以影片方式表達祝賀。美國在台協會酈英傑處長表示「期待未來繼續深化美台合作關係」；法國在台協會主任公孫孟亦指出「我們必須確保海洋的再生循環及生生不息，這是為什麼我們與台灣發展合作」，傳達出國際上對於台灣在海洋事務經營的肯定與持續合作的期待。典禮也頒獎並表揚四十三位對海洋事務有功的人員及團體。

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