陸航攻擊直升機 規劃進駐台東

陸軍AH-64E阿帕契直升機。（資料照，陸航特提供）

2020-06-09 05:30:00

強化「平戰合一」能量 提升兵力運用彈性

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中共對我國軍事威脅遽增，為強化「平戰合一」能量，陸軍航特部攻擊直升機可能進駐台東豐年機場，據了解，陸航攻擊直升機並非「常駐」豐年機場，而是全台輪訓的一個地點，詳細計畫還在核定中，也待進一步與地方溝通。

專家認為，此舉將有助於陸軍航特部飛官熟悉全台作戰場地，也可提升兵力運用彈性，更有助於戰時的快速反應。

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陸軍航特部現有廿九架「AH-64E」阿帕契攻擊直升機，以及六十一架「AH-1W」超級眼鏡蛇攻擊直升機，其中阿帕契直升機具備強大火力與多目標偵蒐能力，肩負中樞防衛重任。另外，國軍二○一四年向美國採購六十架「UH-60M」黑鷹通用直升機，航特部現擁有卅架，可在戰時搭載武裝執行任務。

由於台東縣里長、民代昨出面陳情機場噪音問題，使陸軍航特部攻擊直升機進駐台東豐年機場的計畫曝光。航特部解釋，這是考量國防戰略構想、東部地區戰時任務及災防支援需求，因此才規劃「陸航新興兵力」進駐，期達「平戰合一」任務目標。

陸軍航特部現今主要駐地為桃園龍潭、台中新社與台南歸仁等三處，皆位處台灣西部。官員解釋，陸軍正規劃輪訓基地，盼讓部隊在全台各地獲得訓練，豐年機場也在初步考量之列，但並非「常駐」，確切計畫還在核定中，也尚須和地方溝通。

有助飛官戰時快速反應

對於國軍有意將豐年機場做為陸航攻擊直升機潛在進駐地，台灣戰略學會研究員蘇紫雲指出，此為陸軍相當前瞻的戰備計畫，若遭遇戰事，可使攻擊直升機有更多備降場，亦可對東部提供支援，同時讓主要駐地在西部的航特部飛官，熟悉全台作戰場地，有助於戰時的快速反應。

蘇紫雲表示，豐年機場有完善基礎設施，具備陸航直升機輪駐的條件，且地形、地理位置俱佳，對增加國軍的兵力運用彈性實有幫助。

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