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議長之死 江啟臣︰悲劇到此為止 別在傷口撒鹽

不少藍營民代、政界人士昨紛紛前往市殯關切許崑源議長後事。（記者王榮祥攝）

不少藍營民代、政界人士昨紛紛前往市殯關切許崑源議長後事。（記者王榮祥攝）

2020-06-08 05:30:00

〔記者王榮祥、黃良傑、郭安家／綜合報導〕國民黨籍高市議長許崑源前晚自十七樓的住家墜樓身亡，網路上隨即出現部分負面流言與猜測。國民黨主席江啟臣昨前往高市殯儀館致意後指出，選舉已經結束，悲劇到此為止，請別在傷口上撒鹽。

江啟臣昨一早率黨務主管，偕同中常委黃紹庭等人，前往高市殯儀館許崑源靈堂致意。他表示，前晚知道這件事情很震驚、不能相信，也很感傷許議長對高雄的關心、對黨的付出，這都不是用言語能夠形容的。

江啟臣說，許議長過去這段時間雖然生病，但是每次掛念的都不是自己的病情、而是高雄，不斷提醒高雄不能走回頭路；他感嘆真的很難過，後續一定全力協助整個治喪事宜，希望許議長一路好走。

許崑源前晚墜樓身亡後，北市議員梁文傑在臉書發文「嚇死人，是有賭很大嗎」，梁雖然隨即刪文並發文道歉，仍引發國民黨立委許淑華砲轟「綠色是沒人性的顏色」，網友也灌爆梁的臉書，揚言「罷免梁文傑！」

江啟臣昨天說，看到網路上一些惡意揣測、甚至是沒有同理心的發言，非常不可思議，選舉已經結束，期望悲劇到此為止，大家關心的是高雄未來發展，還有台灣民主政治的健康。

國民黨前主席吳敦義昨也專程前往許家慰問，談到許崑源時數度落淚。高市議會昨起降半旗致哀，設於高市殯儀館景行廳的靈堂，預計今天上午十點後開放各界弔唁。

雄檢相驗︰初步排除外部人為

雄檢檢察官昨日完成許崑源的遺體相驗，發現他全身多處骨折外傷、顱骨開放性骨折是致命原因，初步排除外部人為因素。 雄檢襄閱主任檢察官曾靖雅表示，因現場未發現遺書，家屬對死因沒有特別意見，暫不考慮複驗。至於墜樓前有無飲酒，法醫已採檢血液送驗。

據了解，許崑源前晚在家裡看電視，直到晚上八時許，許妻和女兒發現許的房間窗戶打開，卻未見人影，察覺不對勁，準備下樓了解時，管理室即傳出有人墜樓身亡的訊息；許妻驚覺丈夫發生不幸，一度悲傷過度昏厥。

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