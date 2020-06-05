「有一天被忘了」總統諷中國一年僅364天

蔡英文總統表示，在中國，每一年只有三百六十四個日子，「有一天被遺忘掉了」。（取自蔡英文臉書）

2020-06-05 05:30:00

〔記者蘇永耀／台北報導〕中共血腥鎮壓天安門民運昨天卅一週年，蔡英文總統表示，在地球上其他地方，每一分鐘就有六十秒過去。可是在中國，每一年卻只有三百六十四個日子，「有一天被遺忘掉了」。副總統賴清德也表示，中共應平反六四， 停止壓迫、順應民主潮流。

賴籲中共平反六四 停止壓迫

蔡英文昨透過六四透過臉書表示，過去在台灣，我們也曾經有許多日子，不能出現在日曆上面，但我們一個一個把它們找回來了。「因為我們不必再隱匿歷史，所以我們可以共同思索未來」。

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蔡英文強調，希望這世界上每一個角落、每一片土地，都不要再有消失的日子。也祝福香港。她也在貼文標註「自由的台灣撐香港的自由」。

賴清德昨也透過臉書說，三十一年過去了，台灣從「野百合」到「太陽花」，一個世代接著一個世代的年輕人，傳承了自由民主的棒子。但中國年輕人卻沒有這麼幸運，只因領導人的一念之差，讓他們的愛國熱情與民主夢想，硬生生地被坦克車給輾碎，讓中國從此走上與自由民主潮流背道而馳的歧途。

賴呼籲中共順應民主潮流，平反六四，停止對宗教、異議人士及圖博與維吾爾族人等的壓迫，正視香港人民追求民主的殷切期盼，讓中國人也能和台灣人一樣，享受真正自由民主的生活。

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