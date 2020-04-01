為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    蔡存款4877萬 債務歸零

    蔡英文總統（資料照）

    蔡英文總統（資料照）

    2020-04-01 05:30:00

    監院公布財產申報

    〔記者謝君臨／台北報導〕監察院昨天公布最新一期財產申報資料，蔡英文總統繼承母親位於台北市文山、內湖的兩筆土地，另有存款四八七七萬餘元，相較於前一次申報，短少近五百卅萬元，但原有的八○七萬餘元債務已歸零。蔡還有價值四一三萬餘元的正中企業公司股票，並信託台北市與新北市的四筆土地及二筆建物予台灣銀行。

    信託4筆土地2筆建物

    蔡英文母親張金鳳於去年三月三日逝世。根據第一五八期廉政專刊，蔡於去年十一月十五日申報財產，她與其他四人共同繼承母親的兩筆土地，分別位於台北市文山區公訓段二小段、台北市內湖區石潭段三小段，並標註「因繼承取得之公同共有土地持分，係信託業承受有困難之不動產而得免予信託」。

    蔡英文的存款為四八七七萬餘元，其中包含一筆支付總統大選選舉保證金的一千五百萬元台銀本行支票，相較於二○一八年十一月申報的存款五四○六萬餘元，短少五二八萬餘元。不過，原有的房貸、授信共八○七萬餘元，在本次申報資料中已不復見。

    著作權價額「無法估計」

    此外，蔡英文還有價值四一三萬餘元的正中企業公司股票；二○一四年一月出租中正區空間予東道公司，每月收入六萬元，並於一九九八年投資該公司一一○萬元；並有「洋蔥炒蛋到小英便當」、「英派：點亮台灣的這一哩路」兩本書的著作權，其著作權價額「無法估計」。

    蔡另有台北市松山區、大安區、新北市永和區等四筆土地，以及台北市大安區、新北市永和區的二筆建物，均信託予台銀。

    在備註欄中，由律師管理二○一二總統大選選票補助款，供捐助「小英教育基金會」業務推廣及公益捐贈等用途使用，截至去年十一月十五日帳戶餘額一七○萬餘元。另，遺產繼承手續僅完成二筆土地持分之公同共有登記，其餘遺產仍在母親名下辦理繼承分割手續中，尚未完成。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    政治今日熱門
    2020-07-06 10:07

    英屬哥倫比亞大學扯將台灣列中國一省 外交部要求更正不當名稱

    2020-07-06 10:21

    傳出不選高市議長了？黃明太：協調都還沒有、怎有這消息 影片

    2020-07-06 10:18

    財產申報還有負債 陳其邁指財產收入是家裡財政部長在管

    2020-07-06 11:24

    陳其邁登播客 分享辦地下電台經驗笑「國民黨抄我台我就抄他台」

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播