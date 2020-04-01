蔡存款4877萬 債務歸零

蔡英文總統（資料照）

2020-04-01 05:30:00

監院公布財產申報

〔記者謝君臨／台北報導〕監察院昨天公布最新一期財產申報資料，蔡英文總統繼承母親位於台北市文山、內湖的兩筆土地，另有存款四八七七萬餘元，相較於前一次申報，短少近五百卅萬元，但原有的八○七萬餘元債務已歸零。蔡還有價值四一三萬餘元的正中企業公司股票，並信託台北市與新北市的四筆土地及二筆建物予台灣銀行。

信託4筆土地2筆建物

蔡英文母親張金鳳於去年三月三日逝世。根據第一五八期廉政專刊，蔡於去年十一月十五日申報財產，她與其他四人共同繼承母親的兩筆土地，分別位於台北市文山區公訓段二小段、台北市內湖區石潭段三小段，並標註「因繼承取得之公同共有土地持分，係信託業承受有困難之不動產而得免予信託」。

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蔡英文的存款為四八七七萬餘元，其中包含一筆支付總統大選選舉保證金的一千五百萬元台銀本行支票，相較於二○一八年十一月申報的存款五四○六萬餘元，短少五二八萬餘元。不過，原有的房貸、授信共八○七萬餘元，在本次申報資料中已不復見。

著作權價額「無法估計」

此外，蔡英文還有價值四一三萬餘元的正中企業公司股票；二○一四年一月出租中正區空間予東道公司，每月收入六萬元，並於一九九八年投資該公司一一○萬元；並有「洋蔥炒蛋到小英便當」、「英派：點亮台灣的這一哩路」兩本書的著作權，其著作權價額「無法估計」。

蔡另有台北市松山區、大安區、新北市永和區等四筆土地，以及台北市大安區、新北市永和區的二筆建物，均信託予台銀。

在備註欄中，由律師管理二○一二總統大選選票補助款，供捐助「小英教育基金會」業務推廣及公益捐贈等用途使用，截至去年十一月十五日帳戶餘額一七○萬餘元。另，遺產繼承手續僅完成二筆土地持分之公同共有登記，其餘遺產仍在母親名下辦理繼承分割手續中，尚未完成。

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