護照英文名改TAIWAN》鄭文燦：國人有共識可推動 黃偉哲：支持台灣護照正名

桃園市長鄭文燦認為目前適合推動「台灣護照正名」。（記者謝武雄攝）

2020-04-01 05:30:00

〔記者謝武雄、洪瑞琴、沈佩瑤、王榮祥、黃鐘山／綜合報導〕針對「台灣護照正名」，桃園市長鄭文燦昨天表示，國人對這個議題已有共識、可以推動，最重要的是讓台灣、中國能有所區隔，這除了凝聚國人共識，也要讓與台灣有往來的國家能夠接受，必須與各國協商，因此，要讓外交部有足夠的調整空間。

台南市長黃偉哲昨日表示，有七十五％民眾支持護照英文名稱改為TAIWAN，加上中國也一再打壓台灣進入世界衛生組織等國際組織，近日又屢有共機來挑釁，因此他支持「台灣護照正名」；至於護照名稱如何變更，他持開放態度，由中央政府評估民意共識與國際互動關係再決定。

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鄭文燦說，台灣防疫表現有目共睹，也讓國際社會更認識台灣、支持台灣，因此在這個時間點推動「台灣護照正名」非常恰當；至於護照要怎麼改，最重要的是要和中國有所區隔，畢竟這次武漢肺炎全球蔓延，台灣在海外的僑民被誤認為中國人，造成台僑很大困擾。

鄭文燦表示，台灣護照已經加註「TAIWAN」，有人建議未來將「REPUBLIC OF CHINA」拿掉，只用「ROC」；或將「中華民國」拿掉，只用「台灣」，他都沒有意見，最重要是凝聚國人共識，主要往來國家能接受。

對於「台灣護照正名」議題，台北市政府副發言人黃瀞瑩表示，護照正名與市政業務無關，市長柯文哲目前仍以防疫相關工作為優先。高市新聞局轉述，高雄市長韓國瑜指此時防疫優先、市政優先，其他議題暫不發表評論。台中市政府新聞局長黃國瑋表示，盧秀燕市長對此沒有評論。

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