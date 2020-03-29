今晚上海接人 陳時中：希望不要有變數

華航今晚將以上海指定航班「類包機」方式，預計接回二二○名滯留湖北台人。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，希望不要有變數，讓大家可以安全回台灣。圖為本月十一日載運武漢台人的華航包機飛抵桃園機場。（資料照）

2020-03-29 05:30:00

華航浦東機場指定航班 今明各接回220名湖北台人

〔記者鍾麗華、鄭瑋奇、蔡淑媛／綜合報導〕華航今晚將以上海指定航班「類包機」方式，預計接回二二○名滯留湖北台人。據了解，湖北台辦原本出手干擾台人搭乘華航班機，要他們留在原地等待包機，但多數台人歸心似箭，昨天一早出發趕往上海浦東機場，今天班機實際搭乘人數也備受關注。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，希望不要有變數，讓大家可以安全回台灣。

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湖北台辦反動員 但多數台人歸心似箭

規劃讓滯留湖北台灣民眾搭乘的華航指定航班，將於今、明各飛一架次，航班編號皆為CI504，飛行時刻分別為三月廿九日、三月卅日晚間七點五十分從浦東機場起飛，預計九點五十分抵達桃園機場。

不過，指定航班形式未涉兩岸協商，湖北省台辦已表達不滿，批台灣政府阻撓「武漢包機」，也在滯留台人的群組「反動員」，要台人不要搭華航指定航班。

行政院長蘇貞昌昨受訪時呼籲說，看來好像中國方面又開始動作不斷，中國對滯留武漢同胞回國一事，應該要「多一點防疫，多一點讓國人同胞順利，少一點政治會比較好。」

兩岸官員說，向海基會報名搭乘指定航班有近六百人，但確認過程中，確實有人放棄搭乘，他們是因為路程太遠、小孩太小、老人行動不便及家庭因素而放棄，是否受到台辦的「反動員」也很難說。

官員指出，由於兩華航指定航班共有四四○個名額，放棄者的名額將自「候補名單」補上。海基會昨天都在打電話反覆向台人聯繫確認，最後人數要看今天實際登機情形。

陳時中表示，雖然中國說拿到綠色健康碼就可以走出湖北，但很多地方雖然拿到綠色碼，但連廁所都不讓上，江西、湖北的警察也產生衝突；這代表剛開放時，不僅台灣不放心，他們自己也不放心。

官員也強調，從湖北到上海的路程變數仍多，台人是否能順利抵達尚未知。有人是自己想辦法前往上海，也有熱心台商出錢出力協助接駁。多數人都歸心似箭，台辦再阻撓就說不過去。

趕赴上海搭機 中配感謝政府協調航班

一名中配昨帶著小孩上路，她透過錄製影片說，一大早六點就起床，一路奔波，出發趕往上海浦東機場，預計晚間到浦東機場過夜，一路上有很多未知，她感到很害怕，但也很高興，「感謝政府讓我們搭上回家的飛機」。

指揮中心醫療應變組長薛瑞元表示，指定航班每班次有四名護理人員，以機組人員身分登機，護理人員不下飛機，待在空橋協助旅客著裝。上次有醫護人員及機組員被要求整組要下機出境，是因為上次是包機，這次是正常航班，理論上是不會發生。

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