為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

查罷韓代簽 高市選委會寄出2千多件查詢單

高市選委會寄出2千多份罷免查詢單。（民眾提供）

高市選委會寄出2千多份罷免查詢單。（民眾提供）

2020-03-28 05:30:00

〔記者葛祐豪／高雄報導〕罷韓團體昨指出，不少市民開始收到罷免查詢單，但不知道高市選委會寄出份數，呼籲市民朋友若有收到，記得三月卅一日前寄回。對此，高雄市選委會澄清表示，目前約寄出兩千多件查詢單，僅占○．五六％，但會繼續查對。

31日前須寄回 被批在急什麼

民進黨議員陳致中比喻表示：「選委會血滴子出手了！」這幾天有許多前鎮、小港的民眾陸續收到查詢單，但因採掛號方式，許多人在外地工作無法收件、回寄，是否可能淪為無效的命運？且下週二就是寄回期限，扣除假日，時間很急迫短促，「高雄市選委會到底在急什麼？」

高雄市選委會則強調，查對作業是依據中央選舉委員會所訂「公職人員罷免案提議人及連署人名冊查對作業須知」辦理，查對工作人員就連署人名冊有涉嫌同一筆跡代簽或有偽刻印章情事者，填寫查詢單寄出詢問。

高市選委會指出，目前寄出的查詢單約兩千多件，約占該會收受連署人名冊四十萬七千餘份的○．五六％，仍在繼續查對中。

高市選委會表示，查詢單於三月廿六日寄出，請收到者於三月卅一日前填寫寄回，若未於卅一日前寄回，只要選委會尚未作出查對情形提送市委員會討論，仍會就回復情形處理，但最後仍需報中央選委會核定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
國民黨批超前連署違法 罷韓團體：中選會裁示合法
2020-03-28 05:30

國民黨批超前連署違法 罷韓團體：中選會裁示合法
買賣都安心 信義房屋專任委託送清潔

買賣都安心 信義房屋專任委託送清潔
政治今日熱門
2020-03-29 23:40

華航「類包機」載153武漢台人 22:20返抵桃園 影片

2020-03-29 11:34

撂重話批徐國勇 蘇貞昌：總統領導國家什麼事都知道

2020-03-29 22:58

WHO罕見正面回應台灣參與案：由會員國決定

2020-03-29 09:13

秘魯第二批包機順利離境 載55國人及他國84名滯留旅客

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播