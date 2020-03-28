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國民黨批超前連署違法 罷韓團體：中選會裁示合法

國民黨高雄市議員召開記者會，再批「罷韓偷跑、超前連署違法」。（記者李惠洲攝）

國民黨高雄市議員召開記者會，再批「罷韓偷跑、超前連署違法」。（記者李惠洲攝）

2020-03-28 05:30:00

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市議員昨召開記者會，再批「罷韓偷跑、超前連署違法」；罷韓團體則指中選會已裁示此部分合法，綠營議員也反批「這就像打牌輸了要翻桌」。

國民黨高雄市議員昨大陣仗召開記者會，議員王耀裕說，罷免提議人在韓市長就職滿一年之前，就已提前進行活動，明顯與選罷法第七十五條第一項但書規定牴觸。

議員陳美雅說，若有公民團體在今年五月廿一日、蔡英文總統就職隔天，就開始進行罷免連署的話，這樣合法合理嗎？

議員陳麗娜說，根據中選會紀錄，罷免第一階段扣掉未填造日期之名冊七一四三人，剩下的兩萬多份，難道是去年十二月廿五日韓國瑜上任剛滿一年，就立即完成連署？還能自動裝箱打包，並在十二月廿六日早上送到中選會？

對此，罷韓四君子之一、台灣基進新聞部副主任張博洋表示，難道高雄市民在市長就職滿一年的過程中，都不可以起心動念，想要罷免他嗎？且中選會已明確裁示此部分是合法的，國民黨應回去看清楚公文，而不是開子虛烏有的記者會。

民進黨議員簡煥宗說，國民黨這時真的堅信韓國瑜會被罷免，所以開始進行政治攻防，由黨主席發動黨機器要「全黨救一人」，甚至傳出國民黨要求高雄市選委會拒辦罷免投票，就像打牌輸了要翻桌。

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